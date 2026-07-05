Trump agradece a agentes por garantizar seguridad en evento «espectacular» por 4 de julio

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Washington, 5 jul (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agradeció este domingo a los agentes del orden que garantizaron la seguridad en la velada «espectacular» de la víspera por el Día de la Independencia, donde ofreció un discurso demorado tras una evacuación temporal debido al mal tiempo.

«La multitud a las 7:05 de la tarde era de 422.000 personas. Todos se vieron obligados a marcharse por el mal tiempo, el acto fue cancelado y todos se fueron debido a los rayos», escribió Trump en su red Truth Social sobre la interrupción del programa de festejos en la Explanada Nacional de Washington.

El mandatario aseguró que anuló «de inmediato» la decisión de cancelar el evento y esperó «un rato a que la gente regresara».

Según Trump, «increíblemente, al menos 150.000 personas volvieron y fue una noche aún más espectacular de lo que habría sido en circunstancias normales», aseguró mientras elogió la «capacidad de trabajo bajo presión» de los agentes, encargados de revisar nuevamente a los asistentes que reingresaron al área tras dos horas de suspensión.

«Enhorabuena al Servicio Secreto y a las fuerzas del orden por haber logrado que tanta gente regresara al recinto con tanta rapidez. Fue una velada increíble, aún más espectacular por el hecho de que, justo después de que terminaran los grandes fuegos artificiales, la lluvia cayó con toda su intensidad», dijo.

En la noche de este sábado y alrededor de una hora más tarde de lo previsto, el republicano ofreció un discurso ante una audiencia compuesta en su gran mayoría por sus simpatizantes, en un acto al estilo de un mitin político en las inmediaciones del Monumento a Washington para marcar los 250 años de la Independencia del país.

El programa original tuvo que ser acortado debido a la demora causada por la evacuación. La cita ya había sido modificada debido a la ola de calor que sofoca a gran parte de la nación, a lo que se unió el riesgo de tormentas y descargas eléctricas que obligó a desalojar temporalmente el espacio.

La primera dama, Melania Trump, acompañó a su esposo al evento, al que también asistieron miembros de la Administración, entre ellos los secretarios de Estado, Marco Rubio; de Comercio, Howard Lutnick, y de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin.

Para este aniversario, Washington se iluminó con un histórico espectáculo de fuegos artificiales que contó con unos 850.000 proyectiles, en el mayor show de su tipo en la historia de la capital y con el que la Administración Trump buscó romper un récord mundial. EFE

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