Trump alaba la captura de Maduro y dice que Washington gobernará de momento en Venezuela

Washington, 3 ene (EFE).- El presidente EE.UU., Donald Trump, alabó este sábado la sofisticada operación militar para capturar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y aseguró que Washington gobernará de momento en el país caribeño hasta que haya una transición política e invertirá en la industria petrolera nacional.

Además, Trump, en una esperada rueda de prensa celebrada en su residencia privada de Mar-a-Lago, en Florida, lanzó a su vez advertencias a otros mandatarios de la región, como el colombiano Gustavo Petro.

El mandatario estadounidense aseguró que el operativo que se realizó entre última hora del viernes y la madrugada del sábado ha sido «una de las demostraciones más impresionantes, efectivas y poderosas del poderío y la competencia militar estadounidense en la historia de Estados Unidos».

Previamente, el mandatario publicó en su cuenta oficial de Truth Social la única fotografía de Maduro detenido a bordo del buque militar USS Iwo Jima, con los ojos vendados, con las manos esposadas y los oídos tapados.

Capacidades neutralizadas

«Todas las capacidades militares venezolanas quedaron neutralizadas», durante la acometida, que incluyó ataques desde helicópteros en Caracas y otras regiones circundantes e implicó a 150 aeronaves, desde drones a cazas F-35 o F-22 aviones de alerta temprana E-2 o bombarderos estratégicos B-1.

«Las luces de Caracas estaban en gran parte apagadas gracias a una técnica especializada que conocemos», aseguró también el mandatario sin incidir en más detalles y explicar que la unidad que apresó a Maduro y a la primera dama, Cilia Flores, en un complejo en la capital venezolana que describió como «una fortaleza militar».

Trump aseguró que ambos fueron llevados en helicóptero a un buque militar estadounidense en el Caribe y que serán transportados después a Nueva York, donde un juez federal hizo pública una nueva acusación contra Maduro, la cual se extiende también ahora a Flores y al hijo mayor del presidente, acusados todos de cuatro cargos, entre ellos narcoterrorismo.

Por su parte, el presidente del Estado Mayor Conjunto estadounidense, Dan Caine, dijo que se desmantelaron «los sistemas de defensa aérea en Venezuela» para garantizar la llegada de los helicópteros al lugar donde se encontraba Maduro, donde aterrizaron a las 2.01 hora local venezolana del sábado (6.01 GMT del sábado).

A su vez, confirmó lo dicho horas antes por Trump, que aseguró que un helicóptero estadounidense resultó alcanzado durante el operativo y que un par de militares resultaron además heridos, aunque aseguró que nadie falleció y que la aeronave logró retornar a su base con éxito.

Dudas sobre Machado

Trump puso en duda la capacidad de la principal líder opositora venezolana, María Corina Machado, para gobernar el país en las condiciones actuales al decir que no tiene el «apoyo ni respeto suficientes» allí. Añadió además que no se ha puesto en contacto con ella recientemente.

«Vamos a gobernar el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y sensata», afirmó el republicano, argumentando que Washington no puede permitir que los herederos de Nicolás Maduro continuen en el poder.

Aunque no ofreció detalles sobre la forma en que administrará esta transición, el mandatario indicó que altos funcionarios estadounidenses supervisarán el proceso.

«Por un período de tiempo las personas que están detrás de mí gobernarán Venezuela», indicó Trump, que compareció en una Mar-a-Lago junto con el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Guerra, Pete Hegseth; el presidente del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, y el director de la CIA, John Ratcliffe.

Posteriormente, el presidente señaló que Rubio sostuvo una conversación con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, quien —según dijo— habría expresado disposición a hacer «lo que sea necesario» para que «Venezuela vuelva a ser grande».

También aseguró que las grandes petroleras estadounidenses entrarán en Venezuela para invertir «miles de millones de dólares», reparar la infraestructura petrolera «gravemente dañada» y comenzar «a generar ganancias para el país».

El magnate neoyorquino volvió a insistir en que el chavismo robó activos petrolíferos estadounidenses con sus estatalizaciones.

«Hicieron esto hace algún tiempo, pero nunca tuvimos un presidente que hiciera algo al respecto. Se llevaron toda nuestra propiedad», aseguró.

Advertencias a otros países

Trump también aprovechó para enviar duras advertencias al presidente colombiano, Gustavo Petro, con quien ha tenido varios desencuentros y a quien acusó directamente de estar implicado en el tráfico de drogas regional antes de afirmar que tiene que «cuidarse el trasero».

El mandatario extendió su mensaje indirecto a otros gobiernos vecinos, en referencia al tráfico de drogas en la región, y dijo que tendrán «que hacer algo con México» para enfrentar lo que consideró una amenaza por parte de los cárteles hacia Estados Unidos, aunque no especificó medidas concretas.

El presidente puntualizó a su vez que el amplio despliegue militar que EE.UU. mantiene en el Caribe desde el verano para combatir el narcotráfico permanecerá en la región «en alto estado de alerta». EFE

