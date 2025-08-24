The Swiss voice in the world since 1935

Trump amaga con enviar tropas a Maryland y con retirar fondos otorgados para un puente

Nueva York, 24 ago (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amagó este domingo con enviar tropas al estado de Maryland y con retirar los fondos otorgados al estado para la reconstrucción del puente Francis Key Scott, que se derrumbó después de que un carguero chocara contra él en 2024.

En una publicación de su red social, Truth Social, el mandatario criticó al gobernador demócrata de Maryland, Wes Moore, por pedirle al presidente que recorra las calles con ellos.

«El gobernador Wes Moore de Maryland me ha pedido, en un tono bastante desagradable y provocador, que lo acompañe a recorrer las calles de Maryland. Supongo que se refiere a Baltimore, una ciudad descontrolada y plagada de delincuencia. Como presidente, preferiría que limpiara este desastre de delincuencia antes de irme a dar una vuelta (…) Pero si Wes Moore necesita ayuda, enviaré tropas», escribió Trump.

Trump ya ha ordenado el despliegue en los Ángeles y en Washington capital de tropas de la Guardia Nacional, una fuerza de reserva militar integrada por voluntarios, cuyo propósito principal es actuar como apoyo del Ejército y la Fuerza Aérea en situaciones de emergencia, como desastres naturales o disturbios civiles.

En su mensaje, el mandatario añade que le dio al gobernador «un montón de dinero para arreglar su puente demolido», pero se pregunta si ahora tendrá que «reconsiderar esa decisión».

Los fondos para el puente fueron asignados por el Congreso y promulgados por el expresidente demócrata Joe Biden antes de que Trump asumiera el cargo. EFE

