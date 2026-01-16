Trump amenaza con aranceles a Gobiernos europeos si no pagan más por fármacos de EE.UU.

Washington, 16 ene (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este viernes que ha amenazado a países europeos como Francia o Alemania con imponer aranceles si no pagan más por medicamentos de farmacéuticas estadounidenses, algo que según él reduciría el precio que abonan los consumidores del país norteamericano por estos fármacos.

Durante un acto celebrado en la Casa Blanca sobre sus propuestas para un nuevo plan de subsidios para sanidad que quiere que el Congreso apruebe, Trump aseguró que mantuvo una llamada con el presidente francés, Emmanuel Macron, y que este acabó aceptando la premisa de pagar más a cambio de que Washington no impusiera un arancel del 25 % a los productos franceses.

“Le dije, ‘no te va a gustar esta llamada. Vas a tener que subir los precios de tus medicamentos’. ‘No, no, no, no, no, no lo voy a hacer’. Le respondí: ‘Emmanuel, estamos pagando 13 veces más que tú’, contó Trump durante el evento.

“Entonces le dije: ‘Emmanuel, si no lo haces, voy a imponer un arancel del 25 % a todos los productos; vino, champán y todo lo demás que entre en Estados Unidos’. Me dijo: ‘Donald, me encantaría hacer esto por ti. Sería un gran honor’. Y así empezó todo. Y después fui llamando país por país”, añadió el republicano, que aseguró que mantuvo una llamada similar con autoridades germanas.

Desde su retorno a la Casa Blanca Trump ha defendido que las farmacéuticas estadounidenses cobran los costes de investigación y desarrollo solo a los estadounidenses y que otras economías desarrolladas se benefician de precios finales más bajos.

“Lo que ha sucedido es que estos países son muy astutos, y cuando las farmacéuticas acudían a ellos les decían: ‘Miren, vamos a pagar 10 dólares por la pastilla. No vamos a pagar más, cobráselo a EE.UU.’. Y esto sucedió una primera vez, y luego al año siguiente, y al siguiente, durante más de 40 años, y de repente ellos pagan 10 dólares por una pastilla y nosotros pagamos unos 130 dólares por la misma pastilla”, aseveró en el evento de hoy.

Hasta ahora Trump solo había amenazado con tarifas arancelarias muy altas (hasta del 250 % llegó a decir) sobre productos farmacéuticos importados de la Unión Europea (UE) pero nunca había hablado abiertamente de conversaciones directas con Gobiernos de la Unión en este terreno.

Su Administración está tratando de imponer la llamada cláusula de la nación más favorecida para imponer precios mínimos en determinados medicamentos a través de acuerdos individuales con determinadas farmacéuticas.

También ha instruido al Departamento de Salud a que vincule forzosamente la cláusula a programas federales sanitarios como Obamacare en el caso de fabricantes que no quieran aplicar este marco para sus fármacos en EE.UU.

El sistema de nación más favorecida permite que un estado se comprometa a no pagar por un fármaco un precio más alto (o no mucho más alto) en comparación con el precio más bajo que se pague por ese mismo medicamento en otros países comparables. EFE

