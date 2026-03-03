Trump amenaza con cortar el comercio e imponer un embargo a España por su postura con Irán

Washington, 3 mar (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó este martes con «cortar todo el comercio con España» por su postura en relación a la ofensiva contra Irán e imponer un embargo comercial al país después de la negativa del Gobierno español a autorizar el uso de las bases de Morón y Rota en las operaciones militares contra Teherán.

«Podría parar todo lo relacionado con España, todos los negocios relacionados con España; tengo derecho a pararlo. Embargos. Hago lo que quiera con ellos, y podríamos hacerlo con España. Vamos a cortar todo comercio con España», declaró Trump durante un encuentro con el canciller alemán, Friedrich Merz, en la Casa Blanca.

El presidente estadounidense añadió que «no quiere tener nada que ver» con España y dijo que «ha sido terrible».

«España no tiene absolutamente nada que necesitemos, salvo gente estupenda. Tienen gente estupenda, pero les falta un gran liderazgo», aseguró.

Preguntado por el mandatario por la posibilidad de imponer un embargo a España, el secretario del Tesoro, Scott Bessent dijo que el Tribunal Supremo de EE.UU. «ha reafirmado la capacidad para implementar un embargo» por la vía ejecutiva.

Trump también criticó de nuevo que España sea el único país de la OTAN que no se ha comprometido a aumentar su gasto en defensa en un 5 %.

Preguntado al respecto, Merz dijo que está intentando «convencer» a España para que aumente el gasto en defensa hasta «el 3 % o el 3,5 %» de su PIB porque es el «único» socio de la OTAN que no se ha comprometido a hacerlo.

«España es la única que no está dispuesta a aceptarlo. Y estamos intentando convencerles de que esto forma parte de nuestra seguridad común y que todos debemos cumplir con estas cifras», declaró el canciller.

Estas declaraciones de Trump se producen después de que el Gobierno español se negara a permitir que sus bases, que son de su titularidad, aunque utilizadas por EE. UU., fueran empleadas para operaciones que no estén dentro la Carta de Naciones Unidas.

Después de los primeros ataques a Teherán en el marco de la operación Furia Épica iniciada el sábado, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, rechazó la acción militar conjunta de EE.UU. e Israel en Irán al considerar que «contribuye a un orden internacional más incierto y hostil».

La ministra de Defensa española, Margarita Robles, ha apuntado que Estados Unidos ha podido tomar la decisión de trasladar sus aviones cisterna a otras bases sabiendo que, desde las españolas no iban a poder operar en apoyo de los ataques a Irán.

Robles ha negado con rotundidad que las bases de Morón de la Frontera y Rota estén prestando asistencia a Estados Unidos en sus operaciones en Irán y ha añadido que ello solo puede hacerse cuando se opera dentro de la legalidad internacional. EFE

