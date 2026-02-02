Trump amenaza con denunciar a Trevor Noah por decir que estuvo en la isla de Eipstein

1 minuto

Redacción Internacional, 2 feb (EFE).- El presidente de EEUU, Donald Trumpm ha amenazado con demandar a Trevor Noha, presentador de los Grammy, por decir que estuvo en la isla de Jeffrey Eipstein: «Parece que voy a enviar a mis abogados a demandar a este pobre, patético, sin talento y tonto presentador», ha dicho en la red social Truth.

Durante la gala Noah dijo sobre Trump en uno de sus monólogos que «desde que no está Epstein necesita una nueva isla para quedar con Bill Clinton», dijo, en referencia a Groenlandia. EFE

