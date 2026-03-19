Trump amenaza con destruir los yacimientos de gas de Irán tras ataques contra Catar

afp_tickers

3 minutos

Donald Trump amenazó con destruir los yacimientos de gas iraníes si Teherán continúa sus ataques contra Catar, el segundo exportador mundial de gas natural licuado, en una escalada que hizo subir de nuevo los precios del petróleo el jueves.

Si Irán «decide imprudentemente atacar» a Catar, entonces Estados Unidos, «con o sin la ayuda y el consentimiento de Israel, destruirá masivamente la totalidad del yacimiento de gas de South Pars», escribió el presidente de Estados Unidos en su plataforma Truth Social.

También confirmó que el ataque del miércoles a ese yacimiento iraní en el golfo fue responsabilidad de Israel y que Estados Unidos «no tenía conocimiento» de esa acción.

En represalia, Irán atacó el miércoles Ras Lafan, en Catar, el mayor complejo industrial y puerto de exportación de gas natural licuado (GNL) del mundo, y volvió a hacerlo el jueves.

La empresa energética estatal de Catar, QatarEnergy, reportó «daños considerables» la madrugada del jueves pero los incendios provocados por el ataque fueron contenidos, según el Ministerio del Interior, que no reportó víctimas.

Catar es el segundo exportador mundial de GNL y el Ministerio de Relaciones Exteriores lamentó que los ataques en la región «cruzaron todas las líneas rojas al tener como objetivo a civiles, así como instalaciones civiles y vitales».

Por su parte Abu Dabi, en Emiratos Árabes Unidos, también cerró un centro de procesamiento de gas natural tras la caída de escombros de misiles interceptados.

Ese nuevo episodio en la guerra desatada el 28 de febrero por la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán disparó los precios del petróleo, llevando el barril de Brent a más de 112 dólares el jueves.

Los temores a una extensión del conflicto a todo Oriente Medio se acentuaron, y Arabia Saudita aseguró que «se reserva el derecho» de responder militarmente a Irán, que ataca regularmente su territorio con drones y misiles.

– Corredor seguro –

El bloqueo por parte de Irán del estratégico estrecho de Ormuz, por donde pasa 20% del petróleo y gas mundiales, se mantiene en el centro de la atención.

Al sur del estrecho, en el golfo de Omán, un navío fue alcanzado el jueves por un «proyectil desconocido» y se declaró un incendio a bordo, según la agencia marítima británica UKMTO. Otro navío fue alcanzado frente a la costa catarí de Ras Lafan, según la misma fuente.

La Organización Marítima Internacional (OMI) se reúne de urgencia este jueves en Londres para exigir la puesta en marcha de un corredor marítimo seguro para evacuar los barcos bloqueados en el Golfo.

El organismo de la ONU a cargo de la seguridad en el mar calcula que 20.000 marinos aguardan actualmente a bordo de 3.200 barcos cerca del estrecho de Ormuz.

Igual que en la Reserva Federal estadounidense, el fuerte aumento en los precios de la energía debido a la guerra dominará el jueves la reunión del Banco Central Europeo, que teme consecuencias sobre la inflación y el crecimiento.

El presidente francés, Emmanuel Macron, pidió el jueves una moratoria en los ataques a la infraestructura energética, tras una conversación con Trump y el emir de Catar, Tamim bin Hamad al Thani.

«Las poblaciones civiles y sus necesidades esenciales, así como la seguridad del suministro energético, deben ser preservados de la escalada militar», expresó Macron.

En casi tres semanas, la guerra ha dejado más de 2.200 muertos, según las autoridades, principalmente en Irán y Líbano, el segundo frente de guerra, donde se enfrentan Israel y el movimiento proiraní Hezbolá.

burx-maj/mas/pc