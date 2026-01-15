Trump amenaza con enviar militares para sofocar protestas contra el ICE en Mineápolis

Donald Trump amenazó el jueves con desplegar militares en Mineápolis, donde las protestas por la actuación de los agentes de migración aumentaron después de que en la víspera un miembro del ICE hiriera de bala a un hombre.

La ciudad del norteño estado de Minnesota es escenario de protestas contra el servicio de migración desde la semana pasada por la muerte de una mujer estadounidense de 37 años a manos de uno de sus agentes.

La ira de la población aumentó después de que un agente del ICE hiriera de bala a un venezolano el miércoles.

«Si los políticos corruptos de Minnesota no acatan la ley y detienen los ataques de los agitadores profesionales y los insurrectos contra los patriotas del ICE, que solo tratan de cumplir con su trabajo, invocaré el Acta Insurreccional», que le otorga el poder de desplegar militares en territorio nacional, declaró Trump en la red Truth Social.

Las autoridades municipales pidieron «mantener la calma» ante el nuevo ataque del ICE.

El jefe de policía local, Brian O’Hara, dijo que el tiroteo se produjo tras un altercado frente a una residencia entre un hombre y un agente del ICE en la zona norte de la ciudad el miércoles por la noche.

«Durante el forcejeo, el agente federal disparó su arma e hirió a un hombre adulto», explicó en una rueda de prensa.

El ciudadano venezolano sufrió una lesión en la pierna que no puso en peligro su vida y fue trasladado a un hospital para recibir tratamiento, informaron las autoridades locales.

Este hecho ocurre después de que Renee Nicole Good muriera en su auto el 7 de enero por disparos de un agente del ICE durante una redada contra migrantes también en Mineápolis.

Desde que regresó a la Casa Blanca en enero de 2025, el presidente Donald Trump ha impulsado deportaciones masivas de personas indocumentadas, una de sus principales promesas de campaña.

«Entendemos que hay enojo (…). Mineápolis vuelve a exigir que ICE abandone la ciudad y el estado de inmediato», escribieron las autoridades de esa ciudad en la red social X.

O’Hara añadió que el tiroteo del miércoles generó una multitud de manifestantes alrededor del lugar donde ocurrió, y que algunos lanzaron fuegos artificiales a los agentes.

– «No es sostenible» –

Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmaron el tiroteo en una publicación en X, y señalaron que «un inmigrante ilegal de Venezuela» fue detenido en un control de tráfico y se resistió al arresto.

«Mientras el individuo y el agente policial forcejeaban en el suelo, dos personas salieron de un apartamento cercano y también atacaron al agente con una pala para nieve y un palo de escoba», indicó el DHS.

El agente «realizó un disparo defensivo para proteger su vida», e hirió en la pierna al primer individuo.

Las autoridades de Mineápolis y del estado de Minnesota han rechazado las acciones de los agentes del DHS, incluidos los de ICE.

«Esto no es sostenible», declaró el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, a los periodistas, y añadió: «Tenemos agentes del ICE por toda nuestra ciudad y por todo nuestro estado que, junto con la Patrulla Fronteriza, están creando el caos».

«Este no es el camino que deberíamos seguir ahora mismo en Estados Unidos», insistió.

En un video publicado el miércoles en redes sociales, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, denunció «el caos, la interrupción y el trauma que el gobierno federal está descargando sobre nuestra comunidad».

Describió interrogatorios puerta a puerta realizados por agentes de ICE «armados, enmascarados y con poca capacitación».

