Trump amplía prohibición total de viaje a siete países, entre ellos Siria y Sudán del Sur

1 minuto

Washington, 16 dic (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amplió este martes la lista de países sujetos a una prohibición total de viajes, que ahora incluye a siete nuevas naciones, entre ellas Siria, Sudán del Sur y Níger.

El mandatario tomó la decisión después de que un refugiado afgano atentara en noviembre contra dos miembros de la Guardia Nacional, matando a uno de ellos. EFE

er/cpy

(foto)