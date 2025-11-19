Trump ante momento crucial sobre los explosivos archivos del caso Epstein

El presidente estadounidense Donald Trump recibirá este miércoles para su promulgación una legislación que obliga a su gobierno a hacer públicos todos los documentos sobre Jeffrey Epstein, pero persiste la incertidumbre sobre si los difundirá completamente o intentará enterrar el caso.

El texto aprobado el martes otorga un mes al Departamento de Justicia para divulgar todos los archivos no clasificados que tenga sobre el financista neoyorquino, quien murió en prisión en 2019 antes de ser enjuiciado por delitos sexuales.

El suicidio de Epstein en su celda ha alimentado innumerables teorías de conspiración, según las cuales el financista —con vastas relaciones en los círculos políticos, empresariales y del entretenimiento— habría sido asesinado para evitar revelaciones embarazosas.

Después de prometer durante la campaña presidencial de 2024 revelaciones impactantes, Trump ha instado a sus partidarios a pasar página desde su regreso al poder en enero, y califica el caso como una «farsa» de la oposición demócrata.

Recientemente, reiteró que no tiene «nada que ver con Jeffrey Epstein» y que lo «echó» de Mar-a-Lago, su lujoso club en Florida, porque era «un pervertido enfermo».

– «Nada que ocultar» –

Trump y Epstein, ambos figuras del jet-set neoyorquino, fueron cercanos desde finales de los años 1980 hasta que se distanciaron a principios de los años 2000. Eso fue años antes de que se iniciaran los procesos judiciales contra el financista, acusado de haber organizado una red de explotación sexual de niñas menores de edad.

El presidente estadounidense, quien nunca fue acusado por la justicia en este caso, se ha opuesto durante meses al proyecto de ley de «transparencia en el caso Epstein», y ha ejercido una fuerte presión sobre los legisladores republicanos que lo apoyaban.

El domingo, cuando se hizo evidente que el texto sería aprobado por republicanos y demócratas en el Congreso, Trump cambió públicamente de postura. Dijo que ahora apoyaba la iniciativa, aunque subrayó que esta legislación no debería «desviar la atención» de los «logros sin precedentes» de su gobierno.

El proyecto de ley fue finalmente adoptado el martes con 427 votos a favor y uno en contra en la Cámara Baja, y el Senado utilizó un procedimiento especial para aprobarlo sin debate y por unanimidad.

Trump ahora debe promulgar la ley, iniciando así la cuenta regresiva de 30 días.

Además de los registros sobre Epstein, los archivos oficiales incluyen documentos sobre su cómplice Ghislaine Maxwell, quien cumple una condena de 20 años de cárcel, y sobre todas las personas involucradas en los procedimientos judiciales relacionados.

«No tenemos nada que ocultar», aseguró recientemente Trump, dirigiéndose a la oposición. «Todos sus amigos eran demócratas», dijo sobre Epstein.

– «Cortina de humo» –

La semana pasada, Trump ordenó a su secretaria de Justicia, Pam Bondi, abrir una investigación sobre la relación entre el financista y algunas personalidades demócratas, incluido el expresidente Bill Clinton.

Sin embargo, la legislación aprobada por el Congreso autoriza al Departamento de Justicia a retener o censurar los documentos en cuestión bajo ciertas condiciones, especialmente para preservar la privacidad de las víctimas o debido a «una investigación federal o procesos judiciales en curso».

El legislador republicano Thomas Massie, uno de los autores del proyecto de ley y frecuente crítico de Trump, expresó su temor de que estas investigaciones sean «una cortina de humo» y un «intento de último minuto para evitar la publicación del expediente Epstein».

Massie destacó el miércoles en X que, según los términos de la legislación, el Departamento de Justicia podría no divulgar documentos «siempre que dicha retención sea específica y temporal».

Exaliada de Trump, la legisladora republicana Marjorie Taylor Greene afirmó el martes que la «verdadera prueba» vendrá después del Congreso, y consistirá en esperar para ver si el gobierno realmente publica los documentos.

