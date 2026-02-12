Trump anula dictamen de Obama que estableció que gases de efecto invernadero son nocivos

Washington, 12 feb (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, revocó este jueves el llamado dictamen de peligro, aprobado por el Gobierno de Barack Obama en 2009 que establecía que seis gases de efecto invernadero emitidos por motores de combustión son perjudiciales para la salud.

Trump defendió la medida como «la mayor acción de desregulación en la historia estadounidense» y aseguró que rebajará enormemente los costes para fabricantes de vehículos y consumidores. EFE

