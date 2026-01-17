Trump anuncia aranceles a países europeos con tropas en Groenlandia hasta compra de isla

1 minuto

Washington, 17 ene (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció este sábado que impondrá aranceles a Dinamarca y los demás países europeos que han enviado tropas a Groenlandia hasta que se consume la compra estadounidense de la isla.

Trump amenazó con un arancel del 10 % desde el 1 de febrero a los productos de Alemania, Francia, Reino Unido, Suecia, Noruega, Países Bajos, Finlandia y Dinamarca como medida de presión para que apoyen sus planes de anexionar la isla de Groenlandia.

En un mensaje en la plataforma Truth Social, Trump indicó que planea aumentar estos aranceles a un 25 % en junio y que se mantendrán en vigor hasta que se cierre un acuerdo «para la compra total y plena de Groenlandia» por parte de Washington. EFE

