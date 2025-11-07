Trump anuncia que Kazajistán se une a los Acuerdos de Abraham con Israel

Washington, 6 nov (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que Kazajistán se incorporará a los Acuerdos de Abraham, el pacto de normalización firmado en 2020 entre Israel y algunos países de Oriente Medio.

Por medio de una publicación en Truth Social, Trump calificó el hecho como «un avance importante en la construcción de puentes en todo el mundo».

El mandatario señaló que sostuvo una llamada con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el presidente kazajo, Kassym-Jomart Tokayev.

«Kazajistán es el primer país de mi segundo mandato en unirse a los Acuerdos de Abraham, el primero de muchos», afirmó.

El acuerdo sucede durante una visita oficial de Tokayev a la Casa Blanca junto al resto de mandatarios de países Asía Central que se encuentran cenando en la sede del Ejecutivo en Washington.

Trump añadió que se anunciará próximamente una ceremonia de firma oficial y aseguró que «muchos más países están intentando unirse a este club de fuerza».

El comunicado recordó que Kazajistán mantiene relaciones diplomáticas plenas con Israel desde 1992, tras la disolución de la Unión Soviética. Trump destacó que este paso es un ejemplo de «progreso real» y felicitó a quienes contribuyen a la paz internacional. EFE

