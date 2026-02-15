Trump anuncia que la Junta de Paz destinará más de 5.000 millones de dólares para Gaza

3 minutos

Washington, 15 feb (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, adelantó este domingo que los países miembros de la Junta de Paz que creó para resolver conflictos mundiales destinarán más de 5.000 millones de dólares a «iniciativas humanitarias y de reconstrucción» en la devastada Gaza.

Según Trump, el anuncio formal se realizará durante la primera reunión de la organización, fundada y presidida por el mandatario estadounidense, prevista para la próxima semana en el Instituto de Paz de Washington, recientemente rebautizado con el nombre del republicano.

«El 19 de febrero de 2026, me reuniré nuevamente con los miembros de la Junta de Paz en el Instituto de Paz Donald J. Trump en Washington, D.C., donde anunciaremos que los Estados miembros han prometido más de 5.000 millones de dólares para las iniciativas humanitarias y de reconstrucción de Gaza», escribió en su red Truth Social.

También insistió en los participantes en su iniciativa «han comprometido a miles de personas con la Fuerza Internacional de Estabilización y la Policía Local para mantener la seguridad y la paz de los gazatíes».

«Es muy importante que Hamás cumpla su compromiso con la desmilitarización total e inmediata. La Junta de Paz demostrará ser el organismo internacional más importante de la historia y es un honor para mí servir como su presidente», agregó.

En su mensaje, Trump resaltó el «potencial ilimitado» de la Junta, creada inicialmente para supervisar el plan de paz en la Franja de Gaza tras el fin del conflicto entre Israel y Hamás y que posteriormente se amplió con el objetivo de impulsar la resolución de otros conflictos internacionales.

La entidad tuvo una reunión fundacional en Davos, Suiza, el pasado enero. Al menos 35 jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos los de Israel, Argentina, Arabia Saudí y Egipto, han aceptado formar parte, mientras que otras naciones, como Francia, España y Suecia, la han rechazado.

La mayoría de los miembros fundadores son aliados de Trump y habían expresado ya su apoyo, mientras que las grandes potencias y casi todos los países europeos se han mostrado reticentes a unirse al considerar que la Junta debilita a la ONU.

El estatuto de la entidad otorga amplios poderes a su presidente, en este caso a Trump, como el derecho de veto o de fijar la agenda, y prevé mandatos permanentes para los mayores contribuyentes financieros.

La membresía permanente en la junta cuesta 1.000 millones de dólares.

A pesar del alto el fuego en el conflicto de Gaza alcanzado en octubre como parte de un plan impulsado el presidente estadounidense, siguen reportándose numerosas violaciones del acuerdo.

Más de 600 gazatíes han muerto por ataques israelíes desde la entrada en vigor del armisticio, el pasado 10 de octubre, después de que los bombardeos mataran a 10 personas esta madrugada, informó este domingo el Ministerio de Sanidad del gobierno de Hamás en la Franja.

Al menos 72.060 gazatíes han muerto, entre ellos más de 20.000 niños, según el Ministerio de Sanidad, desde el inicio de la ofensiva bélica israelí en 2023, sobre la que existe cierto consenso internacional de que albergó «actos de genocidio» contra los palestinos. EFE

ygg/vh