Trump anuncia recorte de aranceles a India y que Modi dejará de comprar petróleo a Rusia

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el lunes que llegó a un acuerdo comercial con India, tras una conversación con el primer ministro Narendra Modi, quien, según el republicano, se comprometió a dejar de comprar petróleo ruso.

Hace varios meses, Trump anticipó que India dejaría de comprar petróleo a Rusia, lo que privaría a Moscú de un ingreso crucial, utilizado en particular para financiar la guerra en Ucrania.

India «aceptó dejar de comprar petróleo ruso y adquirir mucho más de Estados Unidos y, eventualmente, de Venezuela», afirmó el mandatario estadounidense en su red Truth Social tras un diálogo telefónico con Modi.

Washington anunció que tomó el control de la producción y la venta de petróleo de Venezuela tras la operación militar que a principios de enero desembocó en el derrocamiento de Nicolás Maduro, ahora preso en Nueva York acusado de narcotráfico.

«Esto ayudará a poner fin a la guerra en Ucrania», añadió el republicano, cuyo gobierno hace de mediador entre Moscú y Kiev para alcanzar un acuerdo de paz tras casi cuatro años de conflicto.

Trump dijo que India reduciría a «cero» sus barreras tanto arancelarias como regulatorias, y que además comprará «más de 500.000 millones de dólares» en productos estadounidenses.

Modi afirmó poco después que había mantenido una «maravillosa» conversación telefónica con Trump y agradeció la reducción al 18% de los aranceles sobre productos indios, pero no hizo ninguna referencia a dejar de comprar petróleo a Rusia.

El presidente estadounidense impuso en abril pasado un gravamen del 25% sobre todas las mercancías indias.

Posteriormente decidió añadir en agosto un 25% adicional sobre numerosos productos indios debido a la compra de petróleo ruso por parte de Nueva Delhi, un recargo que, según dijo a la AFP el lunes un funcionario de la Casa Blanca, se eliminará.

Las acciones de la bolsa en Bombay se dispararon al inicio de la sesión el martes en reacción al anuncio del mandatario republicano. El índice bursátil Nifty subió un 4,86% hasta alcanzar los 26.200 puntos.

– «Mejores amigos» –

Trump calificó a Modi como uno de sus «mejores amigos» y dijo que hablaron de «muchas cosas», como el comercio y el fin de la invasión rusa de Ucrania.

El primer ministro indio fue uno de los primeros líderes en visitar la Casa Blanca tras la toma de posesión del republicano para su segundo mandato en enero de 2025, pero eso no impidió que las negociaciones comerciales fueran difíciles durante el último año.

El petróleo de Moscú ha sido el principal punto de fricción entre ambas potencias.

El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó durante una visita a Nueva Delhi en diciembre que estaba dispuesto a continuar con los «envíos ininterrumpidos» de combustible a India a pesar de la presión de Estados Unidos.

Trump también dijo en octubre que Modi había prometido dejar de comprar crudo ruso, pero en ese momento no se llegó a un acuerdo.

El 36% del petróleo importado por India en 2024 procedía de Rusia.

«Ha sido maravilloso hablar hoy con mi querido amigo, el presidente Trump. Estoy encantado de que los productos fabricados en la India tengan ahora un arancel reducido del 18%», dijo Modi en una publicación en X el lunes.

Modi añadió que «el liderazgo del presidente Trump es vital para la paz, la estabilidad y la prosperidad mundiales».

