Trump anuncia un aumento del 10% de los aranceles a Canadá

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el sábado que aumentará un 10% los aranceles a Canadá, un día después de que rompiera las relaciones comerciales con ese país en represalia por una campaña publicitaria en contra de las sobretasas estadounidenses.

Los aranceles sectoriales globales que impuso Estados Unidos, en particular sobre los automóviles, el acero y el aluminio, golpearon duramente Canadá con pérdida de empleos y presiones sobre las empresas.

El mandatario hizo el anuncio en represalia a una campaña publicitaria producida por la provincia canadiense de Ontario contra los aranceles estadounidenses, la cual fue difundida durante el primer partido del Campeonato Norteamericano de Béisbol, con gran audiencia.

«Su publicidad debía ser retirada INMEDIATAMENTE, pero permitieron que se emitiera anoche (viernes) durante la Serie Mundial, a sabiendas de que era un FRAUDE», escribió Trump en su red Truth Social durante su viaje rumbo a Asia.

«Debido a su grave distorsión de los hechos y a su acción hostil, estoy aumentando los aranceles a Canadá en un 10% adicional por encima de lo que pagan actualmente», añadió.

El anuncio utilizó fragmentos de un discurso del expresidente estadounidense Ronald Reagan (1981-1989) en el que advertía de las consecuencias que podrían tener los elevados aranceles en la economía estadounidense.

La Fundación Ronald Reagan acusó en X a la campaña de «distorsionar» las palabras del expresidente, utilizadas «de manera selectiva». Además dijo que examina sus «opciones legales en este asunto».

– «Escandaloso» –

Emitido en varias cadenas de televisión estadounidenses, el anuncio provocó la ira de Trump, quien denunció el jueves por la noche «un comportamiento escandaloso» y anunció la ruptura inmediata de las negociaciones comerciales con Ottawa.

Se trata de un giro repentino del presidente estadounidense en un momento en que un acuerdo comercial entre Ottawa y Washington sobre acero, aluminio y energía parecía posible, según el diario canadiense Globe and Mail.

Canadá es el segundo socio comercial de Estados Unidos, pero el regreso al poder de Trump en enero perturbó las relaciones entre ambos.

Antes de la divulgación de la publicidad, Trump y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, tenían prevista una reunión en el marco de la cumbre de la APEC en Corea del Sur.

Pero el mandatario republicano afirmó que no tiene ninguna intención de conversar ni encontrarse con Carney.

Según Trump, las autoridades canadienses buscan «influir en la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos y otros tribunales», ante los cuales se cuestiona la legalidad de los decretos del presidente estadounidense que desencadenaron los aumentos arancelarios.

En declaraciones antes de partir a Asia el viernes, Carney no mencionó directamente el cambio de postura de Trump, pero afirmó que las conversaciones bilaterales habían mostrado avances.

«Estamos listos para retomar ese progreso (…) cuando los estadounidenses estén preparados», dijo.

Ambos países, junto con México, siguen formando parte del T-MEC, el tratado comercial tripartito que garantiza que cerca del 85% del comercio transfronterizo siga estando libre de aranceles.

