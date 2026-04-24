Trump anuncia una prórroga de la tregua en Líbano, pero ningún avance sobre Irán

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El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el jueves una prórroga de tres semanas del alto el fuego entre Israel y Líbano, mientras los esfuerzos para llegar a un acuerdo con Irán siguen estancados.

«El alto el fuego entre Israel y Líbano se extenderá por TRES SEMANAS», escribió el magnate republicano en su red Truth Social tras una nueva reunión entre representantes de ambos países en Washington.

En vigor desde el 17 de abril, la tregua inicialmente debía terminar el domingo. La pausa ha brindado cierto respiro a la población libanesa, inmersa en un conflicto que ya ha causado más de 2.400 muertos y un millón de desplazados en el país desde principios de marzo.

Trump aseguró que Estados Unidos «colaborará con Líbano para ayudarlo a protegerse contra Hezbolá».

Ese movimiento chiita libanés, que arrastró a su país a la guerra el 2 de marzo al atacar a Israel en apoyo a su aliado Irán, rechazó estas conversaciones y continúa sus operaciones en el sur de Líbano.

En esa región, Israel pretende crear una zona de amortiguación a costa de la destrucción de aldeas y bombardeos, que el miércoles mataron a dos periodistas libanesas.

Hezbolá, por su parte, anunció que había lanzado cohetes contra el norte de Israel en respuesta a las «violaciones» del alto el fuego por parte del ejército israelí.

– «Todo el tiempo del mundo» –

A pesar de todo, Trump dijo que esperaba que los líderes israelí, Benjamin Netanyahu, y libanés, Joseph Aoun, se reunieran «en las próximas semanas».

Está previsto que el presidente libanés, quien hasta ahora ha descartado la posibilidad de tal encuentro, asista el viernes a la cumbre europea de Ayia Napa, en Chipre, junto a sus homólogos egipcio, Abdel Fatah al Sisi, y sirio, Ahmed al Chareh, y al príncipe heredero de Jordania, Husein ben Abdalah.

Los miembros de la Unión Europea han asegurado que tienen la intención de abordar «la situación en Líbano y las conversaciones entre Israel y Líbano», además de mantener un «diálogo intensivo» con los Estados de la región.

Casi dos meses después de su inicio el 28 de febrero por parte de Israel y Estados Unidos, la guerra contra Irán sigue pesando sobre los mercados energéticos y la economía mundial, a pesar de la entrada en vigor de un alto el fuego el 8 de abril.

El tráfico está paralizado en el estrecho de Ormuz, por donde antes del conflicto transitaba el 20% del petróleo y del gas mundiales. Ahora está sometido a un doble bloqueo iraní y estadounidense.

El viernes por la mañana, los precios del petróleo volvieron a subir en Asia, con el estadounidense WTI a más de 97 dólares y el Brent del mar del Norte, referencia mundial, a cerca de 107 dólares.

Trump advirtió el jueves también que el tiempo juega en contra de Teherán a medida que se reducen sus exportaciones de petróleo. «Tengo todo el tiempo del mundo, pero Irán no», escribió en Truth Social.

– Tercer portaviones –

Washington mantiene la presión militar, con la llegada a la región de un tercer portaviones, el George HW Bush. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dijo que solo espera la luz verde de Estados Unidos para reanudar los ataques.

Sin embargo, Trump se ha mostrado algo más prudente y aseguró que no tiene intención de utilizar un arma nuclear contra Irán, a cuya civilización había amenazado con destruir a principios de abril.

«¿Por qué iba a usar armas nucleares si los hemos aniquilado por completo, de forma muy convencional?», respondió a la prensa en la Casa Blanca.

Una primera ronda de conversaciones entre Irán y Estados Unidos en Pakistán el 11 de abril terminó en fracaso. El presidente estadounidense atribuyó el aplazamiento indefinido de una segunda sesión que estaba prevista esta semana a las «fracturas» dentro del poder en Teherán.

Por otra parte, mientras que el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, no ha aparecido en público desde que sucedió a su padre Alí Jamenei, quien murió en los ataques del primer día de la guerra, el New York Times afirmó el jueves, citando a funcionarios anónimos, que resultó «gravemente herido».

En particular con quemaduras en el rostro, aunque sigue «lúcido y activo», de acuerdo con el reporte.

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