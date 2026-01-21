Trump asegura que Estados Unidos no ha obtenido nada de la OTAN
Davos (Suiza), 21 ene (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que Estados Unidos no ha obtenido nada de la OTAN y que lo único que ha hecho esta organización es defender a Europa de la Unión Soviética y de Rusia.
«Lo único que hemos obtenido de la OTAN es proteger a Europa de la Unión Soviética y ahora de Rusia. Es decir, los hemos ayudado durante muchos años. Nunca hemos obtenido nada, excepto pagar por la OTAN, y lo hemos hecho durante muchos años, hasta que llegué yo», dijo Trump. EFE
ep-jfu/rf