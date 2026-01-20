Trump asegura que Venezuela ha liberado a «muchos presos políticos»

Washington, 20 ene (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que el Gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha liberado a «muchos presos políticos».

«Han acordado que van a dejar salir, creo que a la mayoría de ellos. Depende de lo que hayan hecho, pero han liberado, o mejor dicho, han liberado a muchos presos políticos en Venezuela», apuntó el mandatario al ser preguntado en una rueda de prensa sobre la demora en las excarcelaciones.

El asunto de los presos políticos en el país caribeño fue uno de los temas tratados en la comparecencia que Trump tuvo en la Casa Blanca para destacar los logros del primer año de su segundo mandato.

En la misma rueda de prensa, Trump alabó a la líder opositora venezolana, María Corina Machado, por haberle regalado su medalla del Premio Nobel de la Paz y sugirió que podría «involucrarla» en la transición política en Venezuela.

Horas antes, Machado, de visita en Washington, denunció que el chavismo «ha manipulado la situación» en Venezuela y que «no es cierto que hayan liberado a la mayoría de presos políticos».

A la salida de una reunión con Albert Ramdin, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Machado lamentó que es una práctica habitual de las autoridades venezolanas el anuncio de que «van a liberar a alguien y luego no ocurre, es una tortura diaria para los familiares que están esperando a que los liberen».

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha asegurado que ya se han producido 406 excarcelaciones, pero no ha ofrecido ninguna lista completa ni un desglose detallado de casos políticos y comunes.

Por su parte, distintas organizaciones humanitarias consideran que, aunque se diera por buena esta cifra de más de 400 presos políticos liberados, seguirían encarcelados alrededor del 90 % de los entre 800 y 900 que se calculaban antes de la intervención de Estados Unidos del 3 de enero donde se capturó a Nicolás Maduro. EFE

