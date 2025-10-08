Trump considera viajar a Oriente Medio tras una revisión médica el viernes

Washington, 8 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evalúa viajar a Oriente Medio para sellar un posible acuerdo entre Israel y Hamás, después de someterse a una revisión médica rutinaria programada para el próximo viernes, informó este miércoles la Casa Blanca.

La portavoz presidencial, Karoline Leavitt, lo anunció después de que Trump dijera durante una comparecencia de prensa que viajará el próximo domingo a Oriente Medio si las negociaciones de paz entre Israel y Hamás para Gaza transcurren satisfactoriamente.

«El viernes por la mañana, el presidente Trump visitará el Centro Médico Walter Reed para una reunión y un discurso con las tropas. Durante su estancia, se realizará su revisión anual de rutina. Posteriormente, regresará a la Casa Blanca. El presidente Trump está considerando viajar a Oriente Medio poco después», explicó en un comunicado.

Delegaciones de Israel y Hamás se encuentran desde el lunes en Egipto negociando con mediadores egipcios, cataríes y estadounidenses los detalles de la implementación del plan de paz de 20 puntos que diseñó Trump para poner fin a la guerra de Gaza.

Durante una comparecencia de prensa este miércoles en la Casa Blanca, Trump adelantó que podría viajar el domingo a Oriente Medio, probablemente a Egipto, para supervisar el acuerdo.

El secretario de Estado, Marco Rubio, lo interrumpió en medio del evento para entregarle una nota en la que le informaba que el acuerdo está «muy cerca» y le sugirió escribir una publicación en su cuenta de Truth Social para ser el primero en anunciarlo.

Los primeros puntos del plan de paz para Gaza propuesto por Trump contemplan el cese de la ofensiva israelí sobre Gaza y la liberación en un plazo de 72 horas de todos los rehenes cautivos de Hamás, tanto vivos como muertos.

Además, también propone el desarme del grupo, la retirada de Israel del enclave y la formación de un Gobierno de transición en la Franja, entre otras cosas. EFE

