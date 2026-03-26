Trump critica a los senadores republicanos por el bloqueo al presupuesto de seguridad

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Redacción Internacional, 26 mar (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, cargó este jueves contra los senadores republicanos por no conseguir sacar adelante el presupuesto para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), lo que entre otros efectos ha provocado caos en aeropuertos del país.

«¿Cuándo va a ser suficiente para nuestros senadores republicanos?», se preguntó en su red social, Truth Social.

El DHS está sometido a un cierre parcial administrativo desde hace casi seis semanas tras haber sido imposible llegar a un acuerdo para su financiación como consecuencia del choque entre demócratas y republicanos por las discrepancias en política migratoria.

La táctica del filibusterismo permite aplazar o bloquear la votación de una ley hasta que no se consiga una supermayoría de 60 votos para poner fin al debate en el Senado y someterlo a voto. Aunque los republicanos controlan esa cámara, tienen solo 53 de sus 100 escaños.

«Llega un momento en que hay que hacer lo que debió hacerse hace mucho tiempo, y lo mismo que los demócratas harán desde el primer día si alguna vez tienen la oportunidad. Eliminen el filibusterismo y hagan que nuestros aeropuertos —y todo lo demás— vuelvan a funcionar», señaló Trump este jueves.

El bloqueo del DHS ha afectado entre otros a los trabajadores de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA, en inglés). Las bajas en el personal de esa división rondan el 40 % por la suspensión de sus nóminas.

El despliegue de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no ha conseguido reducir las largas colas que se están registrando en los aeropuertos, al menos en todos los casos, provocando malestar entre los viajeros por la dificultad para prever con cuánta antelación presentarse. Hay usuarios que han denunciado haber perdido vuelos por estas colas.

«ACABAD CON EL FILIBUSTERISMO», añadió Trump en mayúsculas en otro mensaje en Truth Social, mientras que un tercer post referido al mismo asunto se hizo eco de un artículo de opinión publicado en la web The Daily Wire y copió su titular, que subrayaba que «el Senado está roto y es hora de cambiar las reglas». EFE

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