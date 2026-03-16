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Trump critica falta de «entusiasmo» de algunos aliados para desbloquear estrecho de Ormuz

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Washington, 16 mar (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó este lunes la falta de «entusiasmo» que ha recibido por parte de algunos aliados su petición para que le ayuden a desbloquear el estrecho de Ormuz, afectado por la guerra de Irán.

«Algunos están muy entusiasmados, otros no, y algunos son países a los que hemos ayudado durante muchos años. Los hemos protegido de fuentes externas terribles, y no están tan entusiasmados», declaró a la prensa en la Casa Blanca. EFE

er/lss

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