Trump culpa a los demócratas del «caos» aeroportuario por un mes de cierre presupuestario

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Miami (EE.UU.), 18 mar (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, culpó este miércoles a los demócratas del «caos en los aeropuertos» debido al absentismo de los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, en inglés) tras más de un mes del cierre presupuestario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

La parálisis del presupuesto podría provocar el cierre de algunos pequeños aeropuertos, mientras cerca de un tercio de los oficiales del TSA se han ausentado de los aeródromos en Nueva York, Houston, Atlanta y Nueva Orleans, que están entre los más concurridos del país, según la Administración de Trump.

Después de imágenes virales de filas para atravesar seguridad que llegaban a la calle en ciudades como Austin (Texas) y Fort Lauderdale (Florida), el mandatario culpó a los demócratas de la situación, que comenzó el 14 de febrero por falta de un acuerdo legislativo para financiar el DHS porque ellos exigen más restricciones para los agentes migratorios tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en Mineápolis.

«El CIERRE DEL DHS de los demócratas está causando caos en los aeropuertos. Estos lunáticos están siendo totalmente irrazonables en sus demandas de la Izquierda Radical. Ellos merecen COMPLETAMENTE LA CULPA, y deben pagar un gran precio, por el bien de nuestro país, en las elecciones de medio término», publicó Trump en Truth Social.

Tan solo la mañana del miércoles, había al menos 250 vuelos cancelados y más de 2.000 retrasados con destino u origen en Estados Unidos, según el sitio Flight Aware, que el lunes reportó 4.863 cancelaciones y 12.926 retrasos porque el clima agravó la crisis.

La situación ha incentivado la renuncia de más de 300 agentes del TSA, quienes no han podido cobrar su sueldo hasta que termine el cierre, según informó el DHS, que acusó a los demócratas de «tomar como rehenes» a los más de 100.000 empleados del departamento.

La senadora demócrata Paty Murray respondió que los demócratas han intentado aprobar seis veces una financiación que incluye áreas como el TSA y la Agencia Federal de Administración de Emergencias (FEMA), pero «los republicanos lo han bloqueado».

La crisis ocurre en medio del ‘spring break’, las vacaciones estudiantiles de primavera de Estados Unidos, una temporada en la que la asociación Airlines for America espera una subida interanual del 4 % hasta un récord de 171 millones de pasajeros, con 26.000 vuelos diarios del 1 de marzo al 30 de abril. EFE

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