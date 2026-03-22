Trump da ultimátum a Irán para reabrir la navegación en el estrecho de Ormuz

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El presidente estadounidense, Donald Trump, dio el sábado a Irán un plazo de 48 horas para reabrir el estrecho de Ormuz o enfrentará la destrucción de su infraestructura energética, luego de que Teherán lanzara su ataque más destructivo hasta ahora contra Israel.

«Si Irán no ABRE TOTALMENTE, SIN AMENAZAS, el estrecho de Ormuz, dentro de 48 horas desde este momento exacto, Estados Unidos atacará y aniquilará sus numerosas PLANTAS DE ENERGÍA», amenazó Trump en su red Truth Social.

Desde que Estados Unidos e Israel lanzaron la guerra contra Irán el 28 de febrero, Teherán ha cerrado de facto el estrecho en represalia.

Cerca de una quinta parte del crudo y del gas natural licuado del mundo cruza por Ormuz en tiempos de paz.

El ejército iraní respondió el domingo que atacará la infraestructura de la región del Golfo, si se cumplía la amenaza de Trump.

«Si la infraestructura iraní de combustible y energía es violada por el enemigo, toda la infraestructura de energía, tecnología de información y desalinización de Estados Unidos y el régimen en la región será atacada», declaró el portavoz del mando operativo del ejército, Khatam Al Anbiya en un comunicado divulgado por la agencia Fars.

El intercambio de amenazas ocurrió luego de que Irán lanzara misiles la noche del sábado contra las ciudades israelíes de Arad y Dimona, donde hay instalaciones nucleares.

Unas 84 personas resultaron heridas en Arad y 33 en Dimona, según fuentes israelíes.

Israel es considerado el único país dotado de armas nucleares en Oriente Medio pero mantiene una política de «ambigüedad estratégica», por la que no lo confirma ni lo desmiente.

Oficialmente, la planta de Dimona, en el desierto de Néguev, es un centro de investigación nuclear y de suministro energético. Según la prensa extranjera, ha participado en la fabricación de armas atómicas durante las últimas décadas.

En Arad, 25 km al noreste de Dimona, imágenes de medios locales mostraban edificios destruidos en una zona residencial de esa ciudad.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prometió continuar los ataques «en todos los frentes».

Irán reivindicó el lanzamiento de misiles y afirmó que era en «respuesta» al ataque «enemigo» contra el complejo de Natanz, en el centro del país.

Según la organización iraní de energía atómica, no se tiene constancia de una «fuga de materiales radiactivos» en este sitio.

– Búnker iraní destruido –

Por su parte, el director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el argentino Rafael Grossi, llamó «a la moderación militar para evitar cualquier riesgo de accidente nuclear».

Rusia, aliado de Irán, calificó el bombardeo de Natanz de ataques «irresponsables» que representan «riesgos reales de catástrofe a escala de todo Oriente Medio».

Las potencias occidentales sospechan que Irán intenta dotarse de la bomba atómica pese a sus continuos desmentidos y este es uno de los motivos alegados para los ataques lanzados el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos.

El ejército israelí afirmó por la noche haber atacado en Teherán el centro universitario Malek-Ashtar, «utilizado por el régimen terrorista iraní para desarrollar componentes de armas nucleares».

Cuando la guerra entra en su cuarta semana, la intensidad no amaina.

El ejército estadounidense proclamó haber destruido un búnker iraní equipado de armas que amenazaban los envíos de petróleo y gas a través del estrecho de Ormuz.

El jefe del comando militar estadounidense (Centcom), el almirante Brad Cooper, aseguró que aviones de guerra han «destruido» una instalación subterránea en la costa de Irán que almacenaba misiles de crucero antibuque, lanzadores de misiles móviles y otros equipos.

Según él, esto mermó la capacidad de Irán «para amenazar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz y sus alrededores».

Los enfrentamientos han disparado los precios del petróleo hasta el punto de que el barril de crudo Brent del Mar del Norte subió más del 50% durante el último mes y se cotiza en torno a los 105 dólares.

– «No nos detendremos» –

Irán ha continuado también sus ataques contra infraestructuras energéticas de sus vecinos del Golfo.

Arabia Saudita reportó el domingo tres misiles balísticos lanzados contra la región de Riad.

Israel advirtió que la intensidad de los ataques «aumentará considerablemente» en los próximos días.

«No nos detendremos hasta que se hayan alcanzado todos los objetivos de la guerra», dijo Israel Katz, ministro de Defensa israelí.

El viernes, el presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos está «a punto de alcanzar» sus objetivos y prevé «reducir gradualmente» los «esfuerzos militares» en el país pero descartó un alto el fuego.

Pero, según algunos analistas, Irán aún tiene la capacidad de replicar.

«Podrían continuar durante otras cuatro a seis semanas», predice Neil Quilliam, experto en geopolítica del centro Chatham House.

Desde el comienzo de la guerra han muerto varias figuras del régimen iraní, incluido el líder supremo Alí Jamenei.

Su hijo Mojtaba Jamenei lo reemplazó, pero no ha sido visto en público desde su nombramiento.

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