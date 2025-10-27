Trump deja en manos de Kim Jong-un un posible encuentro esta misma semana

2 minutos

Tokio, 27 oct (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este lunes que le encantaría reunirse de nuevo con el líder norcoreano, Kim Jong-un, aprovechando esta misma semana una visita a Corea del Sur, y aseguró que la decisión está en manos de éste.

«Me encantaría reunirme con él, si él quiere que nos reunamos», dijo Trump en declaraciones abordo del Air Force One de camino a Tokio, según un audio publicado por la Casa Blanca.

El mandatario estadounidense tiene previsto llegar a Japón en las próximas horas en visita oficial y desplazarse el miércoles a Corea del Sur con motivo de la cumbre del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Trump tiene previsto reunirse en Corea del Sur con sus homólogos surcoreanos y chino, entre otros dignatarios presentes en la APEC.

«Me llevé muy bien con Kim Jong-un. Me cae bien, yo le caigo bien. Si quiere verme, estaré en Corea del Sur», dijo Trump al ser preguntado sobre si había obtenido alguna respuesta por parte de Pionyang en lo que se refiere a un posible encuentro entre ambos.

El mandatario estadounidense añadió que no descarta extender su visita a Corea del Sur, prevista entre el miércoles y el jueves, si así es posible realizar la cumbre y destacó que entre los potenciales temas sobre la mesa en un hipotético encuentro estaría un alivio de las sanciones que pesan sobre el país asiático a cuenta de sus programas de desarrollo de misiles y nuclear.

Los rumores en torno a un posible encuentro entre Trump y Kim vienen siendo una constante desde que el inquilino de la Casa Blanca anunciara su visita a Corea del Sur.

De llevarse a cabo finalmente se trataría de la cuarta cumbre entre los dos líderes, que ya se vieron en tres ocasiones entre 2018 y 2019 durante el primer mandato del republicano, antes de que el histórico diálogo entre Pionyang y Washington se estancara debido a sus diferencias sobre la desnuclearización del régimen.

Ambos han reiterado en varias ocasiones, no obstante, que se profesan simpatía y guardan buenos recuerdos de sus contactos. EFE

