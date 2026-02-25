Trump deja la polémica sobre el caso Epstein fuera de su discurso ante el Congreso

3 minutos

Washington, 25 feb (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no hizo mención al caso Epstein en su discurso sobre el estado de la Unión, a pesar de que la polémica sobre un supuesto encubrimiento de pruebas ha salpicado a su Administración en el último año, y la presencia de víctimas del delincuente sexual en el Congreso.

En su alocución récord de 107 minutos este martes por la noche, Trump dejó fuera los esfuerzos para divulgar los archivos sobre su examigo Jeffrey Epstein, que culminaron en una ley bipartidista que ha obligado al Departamento de Justicia a publicar millones de documentos donde se menciona a importantes figuras públicas, incluido el propio mandatario.

A pesar del silencio de Trump, la controversia estuvo presente durante el tradicional discurso en el Capitolio, en el que varios legisladores demócratas, entre ellos la expresidenta de la Cámara, Nacy Pelosi, lucieron pines con un letrero en inglés ‘Apoyemos a los supervivientes, publiquen los archivos’ con el nombre de Epstein cubierto en negro.

Uno de los momentos tensos del discurso, que sirve para hacer balance de la gestión presidencial en el año anterior, lo protagonizó la representante demócrata Rashida Tlaib, que en un momento le gritó al presidente: «¿Y qué pasa con esos archivos de Epstein?».

Varias víctimas del pederasta estuvieron presentes en el hemiciclo para escuchar a Trump, que han manifestado su frustración en varias ocasiones por la atención que el caso sigue suscitando en la prensa.

Los representantes Suhas Subramanyam y Jamie Raskin invitaron a la familia de la fallecida Virginia Roberts Giuffre, una de las víctimas más conocidas de Epstein que publicó unas memorias póstumas en las que acusó al expríncipe británico Andrés Mountbatten-Windsor, ahora investigado por su relación con el fallecido magnate.

Dani Bensky, Haley Robson y Jess Michaels, todas víctimas de los abusos de Epstein, también asistieron al discurso invitadas por el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, y los representantes demócratas Ro Khanna y James Walkinshaw, respectivamente.

La polémica sobre el caso del fallecido magnate estalló después de que el Departamento de Justicia informara en julio que no publicaría más información sobre el pederasta y asegurara que este no contaba con una lista de clientes famosos a los que chantajeaba, como afirman varias teorías conspirativas.

Esto incendió a los seguidores acérrimos del presidente republicano que consideran válidas estas teorías – a las que el propio Trump ha dado sustento-, y que han pedido insistentemente que se publiquen todos los archivos del caso, como prometió el mandatario, mencionado más de mil veces en los millones de documentos liberados.

En su largo discurso, el presidente tampoco se refirió a la muerte de dos estadounidenses a manos de agentes de inmigración durante protestas contra su política migratoria en Minéapolis (Minesota), ni mencionó su interés de anexar a Groenlandia a pesar del rechazo de los habitantes de la isla autónoma perteneciente a Dinamarca. EFE

ygg/er/rod

(foto)