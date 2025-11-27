Trump denuncia como «acto de terror» el tiroteo contra dos guardias nacionales en Washington

Dos miembros de la Guardia Nacional fueron baleados este miércoles en Washington, cerca de la Casa Blanca, y se encuentran en «estado crítico», un hecho que el presidente Donald Trump denunció como un «acto de terror» en la capital estadounidense.

El director del FBI, Kash Patel, informó que los dos guardias resultaron heridos de gravedad, al aclarar versiones erradas que anteriormente los habían reportado como fallecidos.

«Dos de nuestros valientes miembros de la Guardia Nacional fueron atacados en un espantoso acto de violencia. Recibieron disparos. Se encuentran en estado crítico», declaró Patel en una conferencia de prensa.

El atacante es un migrante afgano que llegó a Estados Unidos en 2021, informó Trump desde Florida, donde celebra el Día de Acción de Gracias.

«El sospechoso detenido es un extranjero que entró a nuestro país desde Afganistán», refirió el mandatario que calificó el hecho como «un acto de maldad, un acto de odio y un acto de terror».

Se trata del incidente más grave con la Guardia Nacional desde que Trump comenzó a enviar tropas a las calles de varias ciudades gobernadas por demócratas poco después de comenzar su segundo mandato en enero.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció durante una visita a República Dominicana que desplegará 500 militares adicionales en Washington.

El envío de estas tropas elevará a más de 2.500 los agentes de la Guardia Nacional desplegados en la ciudad.

«Esto solo fortalecerá nuestra determinación de garantizar que hagamos de Washington, DC (una ciudad) segura y hermosa», dijo Hegseth.

Según la alcaldesa Muriel Bowser, se trató de un «tiroteo dirigido» contra los guardias.

Periodistas de la AFP vieron, a dos calles de la Casa Blanca, a una persona vestida de uniforme militar siendo evacuada en una camilla.

Tres personas víctimas de disparos de arma de fuego fueron atendidas por unidades de emergencia, informaron a la AFP los servicios de rescate de la ciudad.

«Escuchamos disparos. Estábamos esperando en el semáforo en rojo y hubo varios disparos», relató a la AFP Angela Perry, una agente de seguridad de 42 años que estaba en su auto con sus dos hijos.

«Se podía ver a miembros de la Guardia Nacional corriendo hacia el metro, armas en mano», agregó Perry.

– Perímetro cerrado –

El tiroteo se produjo en la estación de metro Farragut West a dos cuadras de la Casa Blanca a principios de la tarde, cuando se colman las calles y negocios aledaños.

Jeffrey Carroll, jefe adjunto de la policía de Washington, dijo que el atacante «emboscó» a sus víctimas.

«Dobló la esquina, levantó su brazo con un arma de fuego y disparó a los miembros de la Guardia Nacional», detalló.

«Fue rápidamente detenido por otros miembros de la Guardia Nacional y fuerzas del orden», agregó.

Un reportero de la AFP cerca de la escena escuchó varias detonaciones y vio personas corriendo. Decenas de transeúntes quedaron atrapados en el caos.

La zona fue cerrada y decenas de vehículos de policía y otras fuerzas de seguridad locales y nacionales fueron enviados al lugar.

Militares de la Guardia Nacional están desplegados, a petición del presidente Trump, desde agosto en la capital estadounidense.

El gobierno del distrito acusa al Ejecutivo federal de exceder sus poderes.

Desde junio, el presidente republicano ha enviado a la Guardia Nacional sucesivamente a Los Ángeles (oeste), Washington y Memphis (sur), en contra de la opinión de las autoridades locales demócratas.

Alega que estos despliegues son necesarios para combatir la delincuencia y apoyar al ICE, el organismo federal que es punta de lanza de la política antinmigración de Trump.

