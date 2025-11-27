Trump denuncia un «acto de terrorismo» en el tiroteo contra los guardias nacionales en Washington

Dos militares de la Guardia Nacional de Estados Unidos se encontraban este jueves en estado crítico tras haber sido heridos a balazos el miércoles en Washington, cerca de la Casa Blanca, por un ciudadano afgano llegado al país en 2021.

El presidente Donald Trump denunció lo ocurrido como un «acto de terrorismo» y prometió reforzar sus políticas antiinmigración. Además acusó al gobierno de su predecesor, Joe Biden, de haber permitido la entrada sin control de afganos cuando los talibanes tomaron el poder.

El sospechoso del ataque, en el que resultaron heridos ambos militares así como el presunto autor, es un afgano que trabajó con las fuerzas de Washington en Afganistán, antes de ser evacuado en 2021 en una operación implementada por Biden para ayudar a los afganos que colaboraron con los estadounidenses, según medios locales.

Trump prometió «reexaminar» el caso de «cada extranjero que haya ingresado» al país desde Afganistán bajo el gobierno de Biden.

El vicepresidente, J.D. Vance, también criticó la recepción de afganos tras la retirada de Washington de Afganistán.

«Recuerdo que en 2021 critiqué la política de Biden de acoger masivamente y sin control a refugiados afganos. Entonces, algunos amigos me llamaron racista. Fue una momento esclarecedor. No deberían haber estado en nuestro país», escribió Vance en X.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó que el hombre fue admitido en Estados Unidos en septiembre de 2021, un mes después de la retirada precipitada de las fuerzas estadounidenses de Afganistán.

Los medios estadounidenses lo identificaron como Rahmanullah Lakanwal, de 29 años.

– «La mayor amenaza» –

Los disparos ocurrieron el miércoles de tarde en un barrio de oficinas a dos calles de la Casa Blanca, en pleno centro de Washington, donde cientos de agentes de la Guardia Nacional patrullan desde agosto las calles por orden de Trump, un despliegue criticado por la oposición demócrata.

Los dos militares están «gravemente heridos» y el presunto atacante también está «severamente herido», informó Trump en su red Truth Social, donde calificó al autor de «animal» y dijo que «pagará muy caro».

Desde Florida, donde pasa el Día de Acción de Gracias, Trump arremetió contra la inmigración, a la que considera «la mayor amenaza para la seguridad nacional».

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), la agencia federal que supervisa la inmigración legal, anunció poco después la suspensión del procesamiento de «todas las solicitudes de inmigración relacionadas con ciudadanos afganos», a la espera de una revisión de los protocolos.

Shawn VanDriver, el presidente de AfghanEvac, un grupo que ayudó a reasentar afganos en Estados Unidos, subrayó que «el acto aislado y violento de este individuo no debe ser usado como excusa para definir o menospreciar a toda una comunidad».

– Disparos «dirigidos» –

Jeffery Carroll, jefe adjunto de la policía de Washington, se refirió al atacante como un «tirador solitario» que «tendió una emboscada» a sus víctimas.

«Dobló la esquina, levantó un arma de fuego y disparó contra los miembros de la Guardia Nacional», afirmó. Otros guardias nacionales lograron someterlo para detenerlo, añadió.

La policía de Washington dijo que de momento «no tenía conocimiento de ningún motivo». «Los disparos fueron dirigidos», declaró Muriel Bowser, la alcaldesa demócrata de Washington, en la misma conferencia de prensa.

Se trata del incidente más grave contra la Guardia Nacional desde que Trump comenzó a enviar estas tropas de reservistas a las calles de varias ciudades gobernadas por demócratas, bajo el argumento de que necesita reforzar el combate al crimen y la inmigración ilegal.

La Casa Blanca acusó a la oposición de haber «demonizado» a los soldados con las críticas a su despliegue.

Tras el tiroteo del miércoles, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció el despliegue de 500 soldados adicionales en Washington, lo que suma un total de 2.500.

El pasado jueves, un juez federal dictaminó que el despliegue de tropas de la Guardia Nacional por parte de Trump en la capital de los Estados Unidos era ilegal.

