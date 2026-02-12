Trump desautoriza a magnate energético estadounidense que ejerce de mediador en Venezuela

2 minutos

Washington, 12 feb (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desautorizó este jueves a Harry Sargeant III, un magnate energético estadounidense que según informaciones de prensa estaría ejerciendo de mediador en Venezuela para reactivar el sector petrolero del país.

«Hay un artículo sobre un hombre llamado Harry Sargeant III en The Wall Street Journal. Él no tiene autoridad, de ninguna manera, forma o modo, para actuar en nombre de Estados Unidos, ni tampoco la tiene nadie más que no esté autorizado por el Departamento de Estado. Sin esta aprobación, nadie está autorizado a representar a nuestro país», dijo en la plataforma Truth Social.

En el mismo mensaje, Trump apuntó que las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos desde la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero son «extraordinarias» y que se lleva «muy bien» con la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez.

«El petróleo está empezando a fluir, y grandes cantidades de dinero, nunca vistas en muchos años, pronto beneficiarán enormemente al pueblo venezolano».

El republicano publicó este mensaje después de que The Wall Street Journal y otros medios estadounidenses informaran de que Harry Sargeant III, un poderoso empresario energético y donante republicano, estaría apostando fuerte por revivir el sector petrolero venezolano tras la caída de Maduro.

Sargeant mantiene desde hace décadas negocios vinculados al petróleo venezolano, especialmente en la compra y exportación de asfalto y en proyectos para desarrollar campos petroleros junto a PDVSA.

El empresario habría asesorado a la Administración de Trump sobre cómo reabrir la puerta a compañías estadounidenses en el sector petrolero venezolano tras la caída de Maduro.

Según el periódico, Sargeant, de 68 años y expiloto de élite, ha jugado en ocasiones al golf con Trump y también mantenía relación con Maduro, quien lo llamaba cariñosamente «abuelo», lo que le permitió convertirse en un punto de contacto entre Mar-a-Lago y Miraflores.

Como parte de la estrategia de apertura del sector petrolero venezolano, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, se encuentra en Venezuela, donde el miércoles se reunió con la presidenta Rodríguez. EFE

