Trump descarta postularse a la vicepresidencia en 2028

El presidente estadounidense, Donald Trump, descartó el lunes la posibilidad de ser candidato a vicepresidente en las elecciones de 2028, una medida sugerida por algunos de sus partidarios para poder eludir los límites de mandato y permanecer en la Casa Blanca.

La Constitución estadounidense limita a dos mandatos la presidencia en el país.

No obstante, algunos simpatizantes de Trump -quien comenzó su segunda presidencia en enero- han sugerido que el magnate republicano podría eludir la norma convirtiéndose en vicepresidente y luego volver a ocupar el puesto vacante.

Consultado al respecto, el mandatario dijo que «se le permitiría hacerlo» en los comicios de 2028, pero rechazó la idea.

«No lo haría… Creo que es demasiado ingenioso. No estaría bien», indicó a periodistas a bordo del avión presidencial.

Sin embargo, el dirigente, de 79 años, repite a menudo que sus seguidores le piden gobernar más allá de su actual mandato, pese a la restricción constitucional.

De hecho, recientemente ha mostrado gorras rojas con el lema «Trump 2028» en un escritorio del despacho oval.

Las declaraciones del presidente estadounidense se produjeron después de que Steve Bannon, su antiguo asesor y uno de los ideólogos clave de su movimiento «Make America Great Again» (MAGA, Hagamos a Estados Unidos grande otra vez), dijera que «hay un plan» para mantenerlo en la Casa Blanca.

«Va a conseguir un tercer mandato… Trump va a ser presidente en 2028. Y la gente debería acostumbrarse a ello», declaró Bannon a The Economist.

