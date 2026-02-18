Trump designa a un tercer responsable al frente de la principal agencia de salud, dice NYT

Miami (EE.UU.), 18 feb (EFE).- El médico y economista Jay Bhattacharya asumirá como director interino de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos en sustitución de Jim O’Neill, según informó este miércoles el diario The New York Times basándose en fuentes oficiales.

Bhattacharya, que actualmente es director de los Institutos Nacionales de Salud (NIH, en inglés) y que se hizo conocido durante la pandemia de la covid-19 por sus posturas críticas con los confinamientos, permanecerá a cargo de los CDC hasta que el presidente Donald Trump nombre a un director permanente, detalló la fuente.

Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, el año pasado, los CDC han tenido tres líderes, comenzando por Susan Monarez, quien fue confirmada por el Senado como directora en julio de 2025.

Sin embargo, la relación entre Monarez y el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., fue breve y tensa.

La funcionaria estuvo menos de un mes al frente de los CDC y fue destituida en medio de desacuerdos sobre el rumbo de la agencia, especialmente en políticas de vacunación.

Posteriormente, O’Neill asumió como director interino de los CDC desde agosto pasado.

Bhattacharya, de 57 años, sustituirá temporalmente a O’Neill, que desempeñaba la labor de subsecretario de Salud hasta que dejó el departamento el viernes pasado.

Según el diario de Nueva York, Trump nominará a O’Neill para dirigir la Fundación Nacional de Ciencias.EFE

