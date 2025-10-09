Trump dice que «quizás deberían expulsar» a España de la OTAN

Washington, 9 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió a su homólogo finlandés, Alexander Stubb que «quizás deberían expulsar» a España de la OTAN por no cumplir con los compromisos de gasto en defensa de la alianza.

«No tienen excusa para no hacerlo. Pero no pasa nada. Tal vez deberían expulsarlos de la OTAN, francamente», dijo Trump.

«Deben llamarles (a España) y averiguar por qué están rezagados. Y además les va bien, por muchas de las cosas que hemos hecho», apuntó el mandatario estadounidense desde el Despacho Oval.

El mandatario recordó que solicitó a los miembros de la alianza que aumentasen el presupuesto en defensa hasta el 5 % de su PIB y que España no lo hizo: «Creo que ustedes tendrán que empezar a hablar con España», le dijo a Stubb.

«La mayoría pensó que no iba a suceder y pasó prácticamente de manera unánime», dijo Trump, que repitió varias veces que España es el único miembro rezagado en cuanto a los compromisos de gasto en Defensa.

Trump ya había arremetido contra Madrid anteriormente por rechazar aumentar el gasto en Defensa, pero nunca antes había sugerido que fuera expulsada de la Alianza.

Tras la cumbre de los aliados de este verano, España consiguió llegar a un acuerdo con la Alianza para dedicar un máximo del 2,1 % a su presupuesto militar y pactó con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, tener flexibilidad a la hora de cumplir el compromiso del 5 %. EFE

