Trump dice que demandará a JPMorgan por excluirlo de sus servicios por asalto al Capitolio

2 minutos

Nueva York, 17 ene (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que demandará a JPMorgan Chase, el mayor banco del país, en «las próximas dos semanas» por «excluirlo de sus servicios bancarios» tras el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

«Voy a demandar a JPMorgan Chase en las próximas dos semanas por haberme excluido de forma incorrecta e inapropiada después de la protesta del 6 de enero, una protesta que resultó ser acertada para quienes la llevaron a cabo: ¡las elecciones fueron amañadas!», escribió Trump en su red social, Truth Social.

El mandatario aseguró que el banco cerró o restringió sus cuentas tras los disturbios, que tuvieron lugar después de un mitin suyo mientras se certificaba en el Capitolio la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales de noviembre de 2020.

Una comisión especial creada en el Congreso de EE.UU. concluyó, tras más de un año de audiencias, revisión de documentos y más de 1.000 testimonios, que Trump fue la «figura central» de un «complot multipartito» para revertir su derrota, algo que el republicano ha rechazado categóricamente.

A su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, el republicano indultó a unos 1.500 insurrectos, incluidos los condenados por «sedición» tras cometer hechos violentos contra agentes de la policía.

En el mismo mensaje, Trump negó haberle ofrecido al presidente y director ejecutivo de JPMorgan, Jamie Dimon, el puesto de presidente de la Reserva Federal (Fed), para suceder a Jerome Powell.

«¿Por qué The Wall Street Journal no me llamó para preguntarme si se había hecho tal oferta? Les habría respondido rápidamente que ‘NO’ y ahí habría terminado la historia», añadió.

El presidente rechazó también que pensara en Dimon para el cargo de secretario del Tesoro, que actualmente ocupa Scott Bessent, quien, según Trump, está haciendo «un trabajo fantástico». EFE

