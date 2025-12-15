Trump dice que desea felicitar a Kast, a quien describe como una «persona excelente»

Washington, 15 dic (EFE).- El mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que está deseando felicitar al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, de quien dijo haber escuchado que es una «persona excelente».

«Hace unas horas me enteré de que en Chile, la persona a la que apoyé, que no iba a la cabeza en las encuestas, terminó ganando con bastante facilidad. Así que estoy deseando felicitarlo. He oído que es una persona excelente», dijo al ser preguntado por Kast en una rueda de prensa en la Casa Blanca. EFE

