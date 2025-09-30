Trump dice que desplegó submarinos nucleares frente a Rusia porque «nos amenazó un poco»
Washington, 30 sep (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que ordenó el envío de dos submarinos nucleares cerca de Rusia porque «nos amenazó un poco recientemente».
El mandatario, que hizo esta revelación ante una inhabitual congregación de generales en Quantico (Virginia), añadió que Estados Unidos está «25 años» por delante de Rusia y China en esa tecnología de proyección de fuerza y armas nucleares. EFE
