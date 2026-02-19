Trump dice que el petróleo venezolano ya está en camino y será «fantástico» para Venezuela

1 minuto

Washington, 19 feb (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este jueves que 50 millones de barriles de petróleo están «flotando» en grandes barcos y que será «fantástico» para Venezuela.

Trump aseguró que los barriles con el crudo venezolano están en camino y agregó que su relación con el Gobierno de este país está siendo muy buena, durante un mitin republicano en una planta industrial de Georgia. EFE

dte/seo