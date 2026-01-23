Trump dice que en dos semanas se sabrá si Dinamarca está contenta con plan de Groenlandia

Washington, 22 ene (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este jueves que en aproximadamente dos semanas se conocerá la reacción de las autoridades danesas al plan acordado con la OTAN en Davos (Suiza) para solventar la situación en torno a Groenlandia, isla que el mandatario tiene en la mira por motivos de seguridad nacional.

Al ser preguntado por periodistas a bordo del Air Force One si Copenhague está de acuerdo con los conceptos acordados en la víspera entre Trump y el secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, el presidente estadounidense respondió: «creo que a todos les gusta (el preacuerdo)… Ya les contaré en unas dos semanas».

«Podemos hacer lo que queramos, podemos decantarnos por lo militar, podemos hacer lo que queramos, y se está negociando, y veremos qué pasa. Creo que será bueno», añadió Trump, sugiriendo que una posibilidad es ampliar la presencia de bases militares estadounidense permanentes en el territorio helado que controla la corona danesa.

Desde que retornó al poder hace un año Trump ha dicho que Groenlandia es indispensable para la seguridad de EE.UU. ante el creciente interés de Rusia y China en la región ártica y llegó a decir que Washington la anexionaría «por las buenas o por las malas» antes de asegurar este miércoles en Davos que no tiene intención de usar la fuerza para hacerse con la isla.

El republicano no quiso ofrecer más detalles sobre ese marco de acuerdo del que apenas se conoce poco, que podría otorgar derechos a EE.UU. sobre recursos minerales en la isla y que, según Rutte, no afecta a la soberanía de Groenlandia.

«Vamos a trabajar todos juntos. Y de hecho, la OTAN participará con nosotros. Vamos a hacer algunas partes en conjunto con la OTAN, que es realmente como debería ser», se limitó a decir hoy Trump.

«Tenemos muchas cosas buenas en el acuerdo, y no olviden que también son buenas para Europa. Porque, ya saben, cuando nos va bien, a ellos también les va bien, y si no nos va bien, eso no es muy bueno para ellos. Porque nosotros mantenemos todo unido», sentenció el mandatario.

El pasado fin de semana Trump amenazó con imponer aranceles a ocho países europeos que enviaron tropas a Groenlandia y se habían mostrado contrarios a que EE.UU. comprara el territorio, pero ayer descartó hacer uso de los gravámenes al anunciar el principio de acuerdo con Rutte.

Funcionarios anónimos citados hoy por el diario The New York Times apuntan a que el futuro acuerdo podría resultar en algo similar al estatus que tienen dos bases militares británicas en Chipre y que permanecen bajo soberanía del Reino Unido desde la independencia de la isla en 1960. EFE

asb/gad