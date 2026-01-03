Trump dice que no desplegará tropas en Venezuela si Delcy Rodríguez «hace lo que queremos»

1 minuto

Washington, 3 ene (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que no desplegará tropas en Venezuela ni realizará nuevos ataques contra el país «si la vicepresidenta de Maduro (Delcy Rodríguez) hace lo que queremos».

En una entrevista con el tabloide New York Post, Trump afirmó que EE.UU. no tendrá que desplegar soldados en suelo venezolano si Rodríguez, que en estos momentos está a cargo del Gobierno venezolano, «hace lo que queremos».EFE

jcr/amv/jlp