Trump firma orden que impone un arancel general del 10% tras revés del Supremo de EEUU

afp_tickers

4 minutos

Desafiante, el presidente Donald Trump impuso este viernes un nuevo arancel general del 10% tras una sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos que juzgó que no tiene derecho a imponer tarifas aduaneras como si fueran una emergencia nacional.

El republicano firmó la orden en el Despacho Oval y dijo en sus redes sociales que la medida «entrará en vigor casi de inmediato». El decreto entrará en vigor el 24 de febrero, por un período de 150 días, según un comunicado de la Casa Blanca.

De momento, no está claro si esta disposición se aplicaría a los países que hayan negociado acuerdos comerciales que prevean aranceles superiores al 10%.

El alto tribunal, de mayoría conservadora, juzgó más temprano que una ley de 1977 en la que Trump se había apoyado para establecer repentinamente tasas a países individuales, trastocando el comercio mundial, «no autoriza al presidente a imponer aranceles».

El presidente se declaró «profundamente decepcionado» por la sentencia, y acusó directamente a algunos magistrados de la Corte de estar sometidos a «intereses extranjeros».

Trump, que ha basado gran parte de su política exterior en una serie de aranceles variables a su antojo, reconoció sin embargo que no está claro si deberá reembolsar el dinero recaudado hasta ahora.

Un estudio de la Universidad de Pensilvania cifró que la cifra en juego podría representar hasta 175.000 millones de dólares.

Ese aspecto «no fue abordado por la Corte», lamentó Trump ante los periodistas, y ahora los litigios ante los tribunales podrían durar «años».

El juez Brett Kavanaugh, que disintió de la opinión mayoritaria (6 contra 3) de la Corte, advirtió que este proceso legal podría ser un «desbarajuste».

Trump no reconoció ningún error o precipitación al utilizar el arma de los aranceles.

El error ha sido de los seis magistrados que votaron en contra, por motivos «políticamente correctos», aseveró.

La Corte Suprema actuó «fuera de la ley», llegó a decir el vicepresidente JD Vance en la red X.

– Sin autorización –

En estos momentos Estados Unidos aplica una tasa arancelaria media del 16,8%.

La Corte Suprema decidió que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977 «no autoriza al presidente a imponer aranceles».

«Si el Congreso hubiera tenido la intención de otorgar el poder distinto y extraordinario de imponer aranceles» mediante la IEEPA, «lo habría hecho de forma expresa», añadió la mayoría.

Trump utilizó la IEEPA para promulgar tarifas aduaneras especiales a socios importantes como México, Canadá y China con motivos dispares, como el narcotráfico y la inmigración.

A pesar del revés, la Corte Suprema le dejó potestad a Trump de seguir gravando sectores específicos como el automovilístico, el acero o el aluminio.

Las reacciones de sus partidarios fueron cautas, las de la oposición muy críticas.

«El presidente claramente no se leyó la opinión de la mayoría de la Corte: solo el Congreso tiene potestad sobre los aranceles», declaró un senador republicano, Don Bacon.

«Las fracasadas políticas económicas de Donald Trump y la guerra comercial global librada con aranceles irresponsables (…) han generado una enorme incertidumbre», declaró el jefe de la bancada demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries.

México anunció que iba a estudiar la sentencia, y lo mismo declaró la Unión Europea.

«Canadá debe prepararse para nuevos mecanismos, más contundentes, (…) potencialmente con efectos más amplios y perturbadores», dijo la presidenta de la Cámara de Comercio, Candace Laing, en un comunicado.

El Reino Unido, que había firmado un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, dijo que esperaba mantener esa «posición comercial privilegiada».

Trump también utilizó los aranceles para negociar con otros países clave, como Japón, India o Corea del Sur.

Esos acuerdos siguen en vigor, aseguró el mandatario.

La bolsa de Nueva York, que había abierto en rojo, cerró en alza: 0,47% el Dow Jones, 0,90% el Nasdaq.

Además de la sentencia, Estados Unidos se levantó este viernes con un pobre resultado económico: el crecimiento en 2025 fue del 2,2%, respecto al 2,8% del año anterior.

Tras un año de insistir en que los aranceles eran una panacea para Estados Unidos, las cifras oficiales del déficit comercial en 2025 mostraron que aumentó ligeramente, hasta 1,24 billones de dólares.

bys-jz/dga/cr