Trump habla de «muy buenas posibilidades» de llegar a un acuerdo con Irán

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El presidente Donald Trump dijo el lunes que hay «muy buenas posibilidades» de que se llegue a un acuerdo con Irán sin reasumir las hostilidades, después de anunciar que había pospuesto un ataque previsto para el martes.

«Si podemos hacer eso sin bombardearlos hasta el cansancio, yo estaría muy feliz», dijo durante un evento en la Casa Blanca el lunes.

Antes había anunciado que frenaría un ataque en respuesta a una petición de dirigentes de Catar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, quienes, según él, consideran que es posible alcanzar un acuerdo.

Sin embargo, también dijo que Estados Unidos está preparado para lanzar un «ataque total, a gran escala contra Irán», según un mensaje publicado en su plataforma Truth Social.

Cualquier pacto, dijo el republicano, debe garantizar que Irán no desarrolle un arma nuclear.

Washington y Teherán se han intercambiado propuestas de acuerdo para terminar con el conflicto desencadenado por los ataques de Estados Unidos e Israel contra la república islámica el 28 de febrero, pero solo han llevado a cabo un ciclo de conversaciones pese al precario alto al fuego.

El jefe de las fuerzas armadas de Irán, Alí Abdollahi, advirtió por su parte el lunes «a Estados Unidos y sus aliados» de cometer cualquier «error estratégico y de cálculo de nuevo».

Las fuerzas iraníes «tienen el dedo en el gatillo», agregó el general citado por medios estatales.

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, declaró en un mensaje en X el lunes que «dialogar no significa capitular».

«La República Islámica de Irán entabla el diálogo con dignidad, autoridad y respeto por los derechos de la nación, y en ningún caso renunciará a los derechos legítimos del pueblo y del país», señaló.

– Irán, «preparado» para un eventual enfrentamiento –

Sobre la posibilidad de otro enfrentamiento militar, Baqai dijo que Irán está «totalmente preparado para cualquier eventualidad».

La agencia de noticias iraní Fars informó el domingo que Washington había presentado una lista de cinco puntos, que incluía una exigencia de que Irán mantenga en funcionamiento únicamente un sitio nuclear y transfiera su reserva de uranio altamente enriquecido a Estados Unidos.

El reporte señaló que Estados Unidos también había dejado claro que solo cesaría las hostilidades cuando Teherán participe en negociaciones de paz formales.

En una propuesta anterior, enviada la semana pasada, Irán había pedido el fin de la guerra en todos los frentes, incluida la campaña de Israel en Líbano, así como el cese del bloqueo naval estadounidense de los puertos iraníes vigente desde el 13 de abril.

También pedía el levantamiento de todas las sanciones estadounidenses contra Irán y la liberación de sus activos congelados en el extranjero.

– La gestión del estrecho de Ormuz –

Fars señaló que esa propuesta iraní había hecho hincapié en que Teherán seguiría gestionando el estratégico estrecho de Ormuz, que Irán ha mantenido en gran medida cerrado desde el inicio de la guerra.

El lunes, el máximo organismo de seguridad de Irán, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, anunció la formación de un nuevo órgano para gestionar el estrecho.

En su cuenta oficial de X, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional compartió una publicación de la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA) en la que se indicaba que ofrecería «información en tiempo real sobre las operaciones» en este paso marítimo.

Por su parte, los Guardianes de la Revolución afirmaron que los cables de fibra óptica de Internet que atraviesan el estrecho también podrían quedar sujetos a un sistema de permisos.

«Tras la imposición del control sobre el estrecho de Ormuz, Irán, alegando su soberanía absoluta sobre el lecho y el subsuelo de sus aguas territoriales (…) podría declarar que todos los cables de fibra óptica que atraviesan la vía navegable están sujetos a permisos», afirmó el ejército ideológico de la república islámica en redes sociales.

– Más de 3.000 muertos en Líbano –

En el frente libanés, el Ministerio de Salud indicó que los bombardeos israelíes han matado a más de 3.000 personas desde el 2 de marzo, cuando empezó una guerra entre las fuerzas israelíes y el movimiento proiraní Hezbolá.

El ministerio registró 3.020 muertos y precisó que entre los fallecidos hay 211 personas menores de 18 años y 116 que eran trabajadores sanitarios. Además, 9.273 personas fueron heridas.

En el país rige un precario cese el fuego desde el 17 de abril pero, desde entonces, ambas partes se han acusado mutuamente de violarlo.

El presidente libanés, Joseph Aoun, prometió hacer lo que haga falta para poner fin al conflicto.

Aoun también recordó que las negociaciones en curso con Israel, que Hezbolá rechaza, buscan sobre todo que las fuerzas israelíes se retiren y que los desplazados puedan regresar a sus casas.

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