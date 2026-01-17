Trump incorpora a Milei a la Junta Ejecutiva por la Paz para Gaza

Buenos Aires, 17 ene (EFE).- El presidente de Argentina, Javier Milei, anunció este sábado la invitación de su par de Estados Unidos, Donald Trump, para integrar la Junta Ejecutiva por la Paz para Gaza, gesto que le ha agradecido públicamente.

A través de su cuenta de X, Milei dijo: «Es un honor para mí haber recibido esta noche la invitación para que la Argentina integre, como miembro fundador, el Board of Peace, una organización creada por el presidente Trump para promover una paz duradera en regiones afectadas por conflictos, empezando por la Franja de Gaza».

El líder ultraderechista, de gran afinidad con Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, agregó: «Argentina siempre estará del lado de los países que luchan de frente contra el terrorismo, que defienden la vida y la propiedad, y que promueven la paz y la libertad. Es un honor para nosotros acompañarlos en tamaña responsabilidad».

La publicación de Milei incluyó imágenes de la carta firmada de puño y letra por el mandatario estadounidense con la invitación a integrar la Junta Ejecutiva, en la que ya fueron incluidos el secretario de Estado, Marco Rubio; el enviado especial de los EE.UU. en Medio Oriente, Steve Witkoff; el yerno de Trump, Jared Kushner; el exministro de Exteriores búlgaro, Nickolay Mladenov y el ex primer ministro británico Tony Blair..

El vínculo de Milei con Trump comenzó desde antes de la asunción del estadounidense a su segundo mandato presidencial y creció durante 2025, cuando el Tesoro de EE.UU. apoyó a Argentina en medio de dificultades financieras, además de la intervención discursiva de Trump en apoyo de Milei a pocas semanas de las elecciones de medio término.

El anuncio de la composición de la Junta Ejecutiva llegó después de que la Casa Blanca anunciara la fase dos del plan de paz de Trump para Gaza, que pasa por la formación de un Gobierno de tecnócratas en la Franja y el desarme de Hamás.

Esta segunda fase contempla la formación de un nuevo Ejecutivo en el enclave, que debe estar formado por palestinos que no militen en Hamás, grupo paramilitar islamista que debe ser desarmado, de acuerdo a las estipulaciones estadounidenses.

Blair y el resto de los componentes de la junta ejecutarán los planes de la comisión presidida por el propio Trump que vigila la aplicación del plan para el enclave y supervisarán al nuevo Gobierno gazatí. FE

