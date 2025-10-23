Trump indulta al fundador de la plataforma de criptomonedas Binance, según WSJ

Washington, 23 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indultó al fundador de la plataforma de criptomonedas Binance, Changpeng Zhao, condenado por blanqueo de dinero, según informó este jueves en exclusiva The Wall Street Journal.

Zhao fue condenado en mayo del pasado año a cuatro meses de cárcel tras un acuerdo con las autoridades para resolver acusaciones de blanqueo de dinero en la empresa.EFE

