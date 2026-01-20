Trump insiste en que «ninguna persona ni ningún presidente ha hecho más por la OTAN»

Washington, 20 ene (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este martes en que «ninguna persona ni ningún presidente ha hecho más por la OTAN», en un mensaje en redes sociales dirigido a países miembros de la Alianza Atlántica, a varios de los cuales ha amenazado con imponer aranceles por enviar tropas a Groenlandia y no apoyar sus planes de anexionar la isla.

«Ninguna persona ni ningún presidente ha hecho más por la OTAN que el presidente Donald J. Trump. Si yo no hubiera llegado, ¡ahora mismo no existiría la OTAN! Habría quedado relegada al olvido de la historia. ¡Triste, pero cierto!», escribió el republicano en un breve mensaje en su red social Truth Social.

El pasado sábado Trump anunció que Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, Países Bajos y Finlandia, que han enviado tropas para reforzar la presencia militar en el territorio ártico ante las amenazas de Washington, deberán pagar un arancel del 10 % sobre todos los productos enviados a los Estados Unidos a partir de febrero y que desde el 1 de junio el gravamen se incrementará al 25 %.

Los líderes europeos han reaccionado con gran enfado a las palabras del republicano, que desde que retornó al poder, hace hoy justo un año, ha insistido en que EE.UU. necesita hacerse con el control de Groenlandia por motivos de seguridad nacional.

En las últimas semanas, Trump ha incrementado la dureza de sus mensajes afirmando que quiere comprar la isla, territorio autónomo que depende de la corona danesa, y que Washington se hará con Groenlandia «por las buenas o por las malas».

Tras el mensaje del presidente estadounidense del fin de semana, se han incrementado las llamadas desde la Unión Europea (UE) para que se suspenda la ratificación del acuerdo comercial suscrito con Washington el pasado verano, que es fruto de los aranceles impuestos por Trump, o que los Veintisiete recurran al instrumento anticoerción del bloque comunitario, también conocido como la «bazuca» comercial. EFE

