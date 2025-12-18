The Swiss voice in the world since 1935
Trump insiste en que no necesita permiso del Congreso para atacar a cárteles en Venezuela

Washington, 18 dic (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, insistió este jueves en que no necesita autorización del Congreso para realizar bombardeos sobre intereses del narcotráfico que estén radicados sobre suelo venezolano, aunque a su vez admitió que no le importaría compartir la información de antemano con el legislativo.

«No me importaría contárselo (al Congreso), pero no es para tanto. No tengo por qué decírselo, ya está comprobado», dijo Trump en un acto en la Casa Blanca al ser preguntado por periodistas y después de que en días recientes haya redoblado su presión sobre el Gobierno de Nicolás Maduro y advertido que EE.UU. pronto empezará a realizar ataques sobre «objetivos terrestres» en el país caribeño. EFE

