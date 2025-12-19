Trump invita a España como «observador invitado» a la cumbre de líderes del G20 en 2026

1 minuto

Washington, 19 dic (EFE).- El Gobierno de Donald Trump ha determinado que España acudirá como «observador invitado» a la cumbre de líderes que se celebrará en diciembre de 2026 en la localidad estadounidense de Doral, en el estado de Florida, según indicó a EFE un funcionario del Departamento de Estado.

Desde el año 2008, España tiene estatus de invitado permanente en las cumbres del G20, en las que está también representada por la delegación de la Unión Europea (UE).

En el marco de la primera reunión de ‘sherpas’ celebrada el 15 y el 16 de diciembre bajo la actual presidencia de Washington en el G20, el Departamento de Estado señaló que Polonia «participó como el único país invitado con plenos derechos durante el año en el que Estados Unidos es país anfitrión».

Hasta ahora la segunda Administración de Donald Trump ha mantenido una relación cordial con Madrid, pese a que el propio presidente estadounidense ha señalado en numerosas ocasiones que España no ha sido «un socio leal» de la OTAN por negarse a incrementar sus gasto en defensa hasta el 5 % de PIB, como han acordado este año hacer la mayor parte de los miembros de la Alianza.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha insistido en que España es un socio completamente fiable y leal y que el 2 % de PIB que España destinará a defensa será suficiente para cumplir con las exigencias de capacidades de la OTAN. EFE

asb/rf