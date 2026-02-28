Trump llama al pueblo iraní a «recuperar» su país tras la muerte del ayatolá Jameneí

1 minuto

Washington, 28 feb (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, hizo este sábado un llamado al pueblo iraní a «recuperar» su país tras anunciar la muerte del líder supremo, el ayatolá Ali Jameneí, durante el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.

«Esta es la mayor oportunidad para que el pueblo iraní recupere su país», declaró en un mensaje en la red Truth Social. EFE

er/cpy