Trump nomina al exgobernador Kevin Warsh para ser próximo presidente de la Fed

El mandatario estadounidense, Donald Trump, anunció este viernes que nominará a Kevin Warsh, un exgobernador de la Reserva Federal (Fed, banco central), como próximo presidente de esa institución.

«Conozco a Kevin desde hace mucho tiempo, y no me cabe duda de que se convertirá en uno de los grandes presidentes de la Fed, quizás en el mejor», escribió Trump en su plataforma Truth Social.

«Nunca te dejará tirado», añadió Trump.

Warsh debe reemplazar al actual presidente de la Fed, Jerome Powell, cuyo mandato termina en mayo.

Esta nominación será sometida al voto del Senado, donde los republicanos tienen mayoría.

Trump hizo su anuncio a primera hora de la mañana, antes de la apertura de Wall Street, que esperaba su decisión con impaciencia.

Desde su regreso a la presidencia hace un año, Trump se ha enfrentado duramente con Powell, con la exigencia de que se reduzcan las tasas de interés.

En su última reunión esta semana, la Fed optó por mantener sin cambios los tipos de interés de referencia en un rango de 3,50% a 3,75%.

Trump también buscó destituir a la gobernadora de la Fed Lisa Cook, mientras su administración abrió una investigación sobre Powell por la remodelación de la sede del banco.

