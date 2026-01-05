Trump pide a Delcy Rodríguez «acceso total» a Venezuela y lanza amenazas de nuevos ataques

5 minutos

Washington, 4 ene (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, exigió este domingo a la vicepresidenta Ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, «acceso total» al país en términos de recursos naturales y de otra índole, al tiempo que amenazó con realizar nuevos ataques sobre la nación caribeña si el Gobierno «no se porta bien» o sobre la vecina Colombia, apenas un día después de la operación con la que Washington capturó al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

«Lo que necesitamos (de Delcy Rodríguez) es acceso total. Acceso total al petróleo y a otras cosas en el país que nos permitan reconstruirlo», afirmó Trump, que hizo hincapié en las infraestructuras, ya que «las carreteras no se construyen y los puentes se están cayendo».

En ese sentido, volvió a asegurar que las grandes petroleras estadounidenses entrarán en Venezuela a reparar la infraestructura que construyeron y que, según él, el chavismo robó a Washington.

A su vez, Trump reiteró hoy que su operación para capturar y llevar ante la Justicia de su país por «narcoterrorismo» a Maduro, que implicó bombardeos en Caracas y regiones cercanas, responde a una nueva de intervención en Latinoamérica que bautizó como ‘Doctrina Donroe’, parafraseando la antigua Doctrina Monroe, ya que «el hemisferio (occidental) es nuestro».

Las declaraciones del mandatario se dieron a bordo del Air Force One, que lo transportó desde su residencia en Mar-a-Lago (Florida), donde estuvo las dos últimas semanas, a Washington.

El republicano aseguró que tanto la misión ‘Resolución Absoluta’, nombre del operativo para capturar en Caracas a Maduro el sábado, como su ‘doctrina Donroe’ persiguen «la paz en el mundo».

Amenaza de nuevos ataques

El presidente estadounidense subrayó que el Ejército de su país sigue preparado para realizar un segundo ataque en Venezuela como el que ayer golpeó la capital venezolana, La Guaira, Aragua y Miranda.

Al ser preguntado sobre si en la actual situación -con Maduro en una prisión estadounidense y Rodríguez al mando- ese segundo ataque está descartado. Trump fue tajante: «no, no lo está. Si no se portan bien, lanzaremos un segundo ataque».

También volvió a lanzar advertencias contra su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, ya que dijo que le sonaba «bien» la posibilidad de enviar a su país una misión como la que culminó con la captura de Maduro.

Trump aseguró que, al igual que Venezuela, «Colombia también está muy enferma», y añadió que está «gobernada por un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a EE.UU. Y eso es algo no va a estar haciendo por mucho tiempo».

También volvió a hablar sobre las ofertas para enviar al Ejército estadounidense a México a combatir los narcotraficantes de ese país, un tema, que según sus palabras, le ha planteado a la presidenta Claudia Sheinbaum, de la que repitió que «es una persona estupenda» pero que «tiene un poco de miedo sobre los carteles controlando México».

«Hay que hacer algo con México. México tiene que organizarse, porque se están filtrando (los estupefacientes) desde México. Y vamos a tener que hacer algo. Nos encantaría que México lo hiciera. Son capaces de hacerlo, pero desafortunadamente, los carteles son muy fuertes en México», afirmó.

Trump aseguró que «cada vez» que ha hablado con Sheinbaum ha ofrecido enviarle tropas, lo que la mandataria ha rechazado reiteradamente debido a la soberanía del país.

Sobre Cuba, consideró que el Gobierno de Miguel Díaz-Canel «está a punto de caer» y que no cree que haga falta «acción alguna» por parte de su país en la isla.

«No sé cómo van a poder mantenerse, no tienen ingresos. Recibían todo sus ingresos de Venezuela, del petróleo venezolano», aseguró el mandatario estadounidense.

Gobernamos nosotros

Al ser preguntado por un supuesto proceso de transición en el futuro en Venezuela y sobre la gestión temporal del país, Trump volvió a dar respuestas controversiales.

«No me pregunten sobre quién manda, porque les daré una respuesta y será muy controvertida», le espetó a una periodista. «¿Qué significa eso?», prosiguió la reportera. «Que nosotros estamos a cargo», respondió el magnate neoyorquino.

Trump ya puso en duda ayer que la principal líder opositora venezolana, Maria Corina Machado, tenga capacidad para gobernar en Venezuela porque «no tiene el respeto ni apoyo suficientes en el país» y que miembros de su Gabinete, como el secretario de Estado, Marco Rubio, el de Guerra, Pete Hegseth, o el director de la CIA, John Ratcliffe, «gobernarán» el país suramericano por un periodo indeterminado.

Trump pareció descartar a su vez la posibilidad de celebrar pronto elecciones en Venezuela. «Creo que nos estamos enfocando más en arreglarlo, en prepararlo primero, porque es un desastre. El país es un desastre», aseguró. EFE

asb/gad

(foto)