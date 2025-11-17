Trump pide a los congresistas republicanos que voten para difundir los archivos de Epstein

1 minuto

Miami, 16 nov (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió este domingo a los congresistas republicanos que voten para difundir todos los documentos del pederasta Jeffrey Epstein, un voto que está previsto para el martes pese a la antigua oposición del mandatario.

«Los republicanos de la Casa (de Representantes) deberían votar para difundir los archivos de Epstein porque no tenemos nada que esconder, y es tiempo de salir adelante de este Engaño Demócrata perpetrado por lunáticos de izquierda radical para distraer del gran éxito del Partido Republicano», escribió Trump en TruthSocial.

Su publicación se produce horas después de que medios reportaran que los republicanos votarán el martes en la Cámara de Representantes para exigir la divulgación de todos los documentos relacionados con Epstein, el financiero que se suicidó en 2019, después de que la semana pasada salieran a la luz correos en los que mencionaba a Trump. EFE

us/eav