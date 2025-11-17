Trump pide a los congresistas republicanos que voten para difundir los archivos de Epstein

3 minutos

Miami, 16 nov (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió este domingo a los congresistas republicanos que voten para difundir todos los documentos del pederasta Jeffrey Epstein, un voto que está previsto para el martes pese a la antigua oposición del mandatario.

«Los republicanos de la Cámara (de Representantes) deberían votar para difundir los archivos de Epstein porque no tenemos nada que esconder, y es tiempo de salir adelante de este Engaño Demócrata perpetrado por lunáticos de izquierda radical para distraer del gran éxito del Partido Republicano», escribió Trump en TruthSocial.

Su publicación ocurre horas después de reportes en los medios sobre que los republicanos votarán el martes en la Cámara de Representantes para forzar la divulgación de todos los documentos relacionados con Epstein, financiero que se suicidó en 2019, tras revelarse la semana pasada correos en los que menciona a Trump.

El legislador republicano Thomas Massie de Kentucky, promotor de la iniciativa, había expresado en una entrevista con ABC que creía tener suficiente apoyo entre sus copartidarios, unos 100, para superar el poder de veto del presidente, lo que implicaría dos tercios de los escaños, al sumar a los demócratas.

Trump, quien fue amigo del financiero y luego prometió en campaña revelar todos los archivos del caso sobre sus delitos sexuales, como prostitución de menores de edad, aseveró que «el Departamento de Justicia ya entregó decenas de miles de páginas al público sobre ‘Epstein'».

«Están analizando a varios operadores demócratas (Bill Clinton, Reid Hoffman, Larry Summers, etc.) y su relación con Epstein, y el Comité de Supervisión del Congreso puede tener lo que sea a lo que legalmente tengan derecho», señaló.

El voto ocurrirá tras intensificarse la presión sobre el caso Epstein, pues el Congreso publicó la semana pasada unos 20.000 archivos del expediente, que incluyen correos del financiero que mencionan a Trump y sugieren que el ahora presidente sabía de sus crímenes y que había pasado «horas» con una de las víctimas.

Trump negó el viernes vínculos criminales con Epstein, quien se suicidó en 2019 en una cárcel en Nueva York, al afirmar que «inventaba memos» sobre él.

En este contexto, expresó ahora que «a nadie le importaba Epstein cuando estaba vivo y que, si los demócratas tuviesen algo, lo hubiesen difundo tras la «avasalladora victoria» electoral de 2024.

«Algunos miembros del Partido Republicano están siendo ‘usados’, y nosotros no podemos permitirlo. Empecemos a hablar de los logros récord del Partido Republicano, y no caigamos en la ‘TRAMPA’ de Epstein», concluyó. EFE

